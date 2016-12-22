Нортуг пропустит «Тур де Ски»

«Очень обидно пропускать “Тур де Ски”, но для меня это станет дополнительной мотивацией. Устремляю свой взор на главную цель сезона — чемпионат мира в Лахти», — приводит слова Нортуга NRK.



В сборной Норвегии отметили, что рассчитывают увидеть Нортуга в хорошей форме на чемпионате мира.

