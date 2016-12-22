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22 декабря 2016, 20:36 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Нортуг пропустит «Тур де Ски»

Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Петер Нортуг объявил, что пропустит престижную многодневку «Тур де Ски», которая стартует 31 декабря.

«Очень обидно пропускать “Тур де Ски”, но для меня это станет дополнительной мотивацией. Устремляю свой взор на главную цель сезона — чемпионат мира в Лахти», — приводит слова Нортуга NRK.

В сборной Норвегии отметили, что рассчитывают увидеть Нортуга в хорошей форме на чемпионате мира.
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