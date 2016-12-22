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22 декабря 2016, 19:23 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Чирцова — 14-я в ски-кроссе на этапе Кубка мира по фристайлу в Италии

Словенец Филип Флисар победил в ски-кроссе на этапе Кубка мира по фристайлу в Инничене.

Среди женщин в аналогичной дисциплине первенствовала немка Хайди Захер, а россиянка Анастасия Чирцова показала 14-й результат.

Фристайл. Этап Кубка мира. Инничен, Италия

Мужчины. Ски-кросс
1. Филип Флисар (Словения).
2. Кристоф Варштеттер (Австрия).
3. Арно Боволента (Франция)…
23. Игорь Омелин (Россия)…
29. Сергей Ридзик (Россия).

Женщины. Ски-кросс
1. Хайди Захер (Германия).
2. Фанни Смит (Швейцария).
3. Мариэлла Бергер Саббатель (Франция)…
14. Анастасия Чирцова (Россия).
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