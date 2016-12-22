Словенец Флисар и немка Захер выиграли оба старта на этапе КМ в ски-кроссе
МОСКВА, 22 дек —
Р-Спорт. Словенец Филип Флисар и немка Хайди Захер сделали победный дубль на на этапе Кубка мира по фристайлу, который прошел в итальянском Инничене, в дисциплине ски-кросс.
Флисар в четверг выиграл второй старт, оказавшись сильнейшим во финальном заезде. Второе место занял австриец Кристоф Варстоттер, третьим стал француз Арно Боволента. В среду 21 декабря Флисар стал победителем первого старта.
Захер, выигравшая первый старт в среду, в четверг снова была сильнейшей. Второй стала швейцарка Фанни Смит, третьей — француженка Мариэль Саббатель Бергер.
Россиянин Игорь Омелин занял в итоговом протоколе 23-е место, Сергей Ридзик стал 29-м. У женщин Анастасия Чирцова стала 14-й.
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