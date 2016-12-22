Словенец Флисар и немка Захер выиграли оба старта на этапе КМ в ски-кроссе

Флисар в четверг выиграл второй старт, оказавшись сильнейшим во финальном заезде. Второе место занял австриец Кристоф Варстоттер, третьим стал француз Арно Боволента. В среду 21 декабря Флисар стал победителем первого старта.

Захер, выигравшая первый старт в среду, в четверг снова была сильнейшей. Второй стала швейцарка Фанни Смит, третьей — француженка Мариэль Саббатель Бергер.

Россиянин Игорь Омелин занял в итоговом протоколе 23-е место, Сергей Ридзик стал 29-м. У женщин Анастасия Чирцова стала 14-й.