Expressen: вся сборная РФ по лыжным гонкам может быть дисквалифицирована
Российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин и Никита Крюков упоминаются в докладе независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном о применении допинга, сообщает Expressen.
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Издание со ссылкой на свой источник предполагает, что вся сборная России по лыжным гонкам может быть дисквалифицирована и не выступит на чемпионате мира в Лахти, который стартует 22 февраля.
Представитель ВАДА Мэгги Дюрант сообщила, что агентство сейчас изучает вопрос
На минувшей неделе Легков сказал, что всегда был чист и знает, что ему ничего не грозит.
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