Expressen: вся сборная РФ по лыжным гонкам может быть дисквалифицирована

Издание со ссылкой на свой источник предполагает, что вся сборная России по лыжным гонкам может быть дисквалифицирована и не выступит на чемпионате мира в Лахти, который стартует 22 февраля.



Представитель ВАДА Мэгги Дюрант сообщила, что агентство сейчас изучает вопрос допинг-проб российских лыжников.



На минувшей неделе Легков сказал, что всегда был чист и знает, что ему ничего не грозит.