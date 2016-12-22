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22 декабря 2016, 11:45 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Expressen: вся сборная РФ по лыжным гонкам может быть дисквалифицирована

Российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин и Никита Крюков упоминаются в докладе независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном о применении допинга, сообщает Expressen.

Призеры масс-старта в соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин во время награждения медалями на церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи (слева направо): Максим Вылегжанин (Россия) - серебряная медаль Александр Легков (Россия) - золотая медаль Илья Черноусов (Россия) - бронзовая медаль. Увеличить
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Издание со ссылкой на свой источник предполагает, что вся сборная России по лыжным гонкам может быть дисквалифицирована и не выступит на чемпионате мира в Лахти, который стартует 22 февраля.

Представитель ВАДА Мэгги Дюрант сообщила, что агентство сейчас изучает вопрос допинг-проб российских лыжников.

На минувшей неделе Легков сказал, что всегда был чист и знает, что ему ничего не грозит.
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