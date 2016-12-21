Николай Шимбуев назначен старшим тренером сборной РФ по могулу

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В воскресенье 11 декабря стало известно, что тренерский штаб сборной России по могулу в составе старшего тренера Стивена Фиринга, тренера по акробатической подготовке Дина Доунса и тренера Джима Шимана отправлен в отставку. Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов сообщил «Р-Спорт», что российские специалисты набрались достаточного опыта, чтобы работать на данной должности. Ранее Шимбуев занимал должность тренера по работе с резервом в могуле.

«Николай Шимбуев назначен старшим тренером сборной России по могулу», — сказал Долгов по телефону.