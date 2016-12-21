Николай Шимбуев назначен старшим тренером сборной РФ по могулу
МОСКВА, 21 дек —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Российский специалист Николай Шимбуев назначен на должность старшего тренера сборной России по фристайлу в дисциплине могул, заявил корреспонденту агентства «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Александр Долгов.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В воскресенье 11 декабря стало известно, что тренерский штаб сборной России по могулу в составе старшего тренера Стивена Фиринга, тренера по акробатической подготовке Дина Доунса и тренера Джима Шимана отправлен в отставку. Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов сообщил «Р-Спорт», что российские специалисты набрались достаточного опыта, чтобы работать на данной должности. Ранее Шимбуев занимал должность тренера по работе с резервом в могуле.
«Николай Шимбуев назначен старшим тренером сборной России по могулу», — сказал Долгов по телефону.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter