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21 декабря 2016, 23:03 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Николай Шимбуев назначен старшим тренером сборной РФ по могулу

МОСКВА, 21 дек — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Российский специалист Николай Шимбуев назначен на должность старшего тренера сборной России по фристайлу в дисциплине могул, заявил корреспонденту агентства «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Александр Долгов.

МОСКВА 21 дек — <nobr>Р-Спорт</nobr> Вероника <span class=error>Столбунова</span>. Российский специалист Николай Шимбуев назначен на должность старшего тренера сборной России по <span class=error>фристайлу</span> в дисциплине <span class=error>могул</span> заявил корреспонденту агентства Р-Спорт главный тренер национальной команды Александр Долгов. Увеличить
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В воскресенье 11 декабря стало известно, что тренерский штаб сборной России по могулу в составе старшего тренера Стивена Фиринга, тренера по акробатической подготовке Дина Доунса и тренера Джима Шимана отправлен в отставку. Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов сообщил «Р-Спорт», что российские специалисты набрались достаточного опыта, чтобы работать на данной должности. Ранее Шимбуев занимал должность тренера по работе с резервом в могуле.

«Николай Шимбуев назначен старшим тренером сборной России по могулу», — сказал Долгов по телефону.
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