Словенец Флисар и немка Захер победили на этапе КМ по фристайлу в ски-кроссе
МОСКВА, 21 дек —
Р-Спорт. Словенец Филип Флисар и немка Хайди Захер стали победителями первого старта на этапе Кубка мира по фристайлу, который проходит в итальянском Инничене, в дисциплине ски-кросс.
Флисар оказался быстрейшим в финальном заезде в среду, второе место занял немец Тим Хронек, третьим стал Алекс Фива из Швейцарии. Лучший из представителей России Артем Костенко выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала и стал 21-м в итоговом протоколе.
Захер выиграла соревнования у женщин, второе место заняла канадка Мариэль Томпсон, третьей стала еще одна представительница Канады Джорджия Симмерлинг. Россиянка Анастасия Чирцова не сумела пробиться в финал и в итоговом протоколе стала шестой.
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