Словенец Флисар и немка Захер победили на этапе КМ по фристайлу в ски-кроссе

Флисар оказался быстрейшим в финальном заезде в среду, второе место занял немец Тим Хронек, третьим стал Алекс Фива из Швейцарии. Лучший из представителей России Артем Костенко выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала и стал 21-м в итоговом протоколе.

Захер выиграла соревнования у женщин, второе место заняла канадка Мариэль Томпсон, третьей стала еще одна представительница Канады Джорджия Симмерлинг. Россиянка Анастасия Чирцова не сумела пробиться в финал и в итоговом протоколе стала шестой.