Врач: Травмы шведской фристайлистки Анны Холмлунд оказались серьезнее, чем ожидалось
МОСКВА, 21 дек —
Р-Спорт. Травмы бронзового призера Олимпийских игр в Сочи шведской фристайлистки Анны Холмлунд, упавшей на тренировке, оказались серьезнее, чем ожидалось, заявил врач сборной Швеции Якоб Сванберг.
Ранее стало известно, что Холмлунд находится в критическом состоянии
«Ее (Холмлунд) обследовали
Холмлунд на Играх-2014 в Сочи завоевала бронзовую медаль в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter