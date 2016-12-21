Врач: Травмы шведской фристайлистки Анны Холмлунд оказались серьезнее, чем ожидалось

Ранее стало известно, что Холмлунд находится в критическом состоянии из-за черепно-мозговой травмы, полученной после падения на тренировке в Италии. Во вторник спортсменке была сделана срочная операция, после которой ее ввели в состояние искусственной комы.

«Ее (Холмлунд) обследовали челюстно-лицевой хирург и офтальмолог. Также ей была сделана третья томография мозга, и результаты обследования удручают. Обнаружены травмы, которые нельзя было увидеть в результате прошлых обследований. Ситуация серьезная, при таких повреждениях есть большой риск, что последствия останутся на всю жизнь», — цитирует Сванберга Aftonbladet.