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21 декабря 2016, 11:57 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Врач: Травмы шведской фристайлистки Анны Холмлунд оказались серьезнее, чем ожидалось

МОСКВА, 21 дек — Р-Спорт. Травмы бронзового призера Олимпийских игр в Сочи шведской фристайлистки Анны Холмлунд, упавшей на тренировке, оказались серьезнее, чем ожидалось, заявил врач сборной Швеции Якоб Сванберг.

Ранее стало известно, что Холмлунд находится в критическом состоянии из-за черепно-мозговой травмы, полученной после падения на тренировке в Италии. Во вторник спортсменке была сделана срочная операция, после которой ее ввели в состояние искусственной комы.

«Ее (Холмлунд) обследовали челюстно-лицевой хирург и офтальмолог. Также ей была сделана третья томография мозга, и результаты обследования удручают. Обнаружены травмы, которые нельзя было увидеть в результате прошлых обследований. Ситуация серьезная, при таких повреждениях есть большой риск, что последствия останутся на всю жизнь», — цитирует Сванберга Aftonbladet.

Холмлунд на Играх-2014 в Сочи завоевала бронзовую медаль в ски-кроссе.
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