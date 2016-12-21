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21 декабря 2016, 11:21 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Фристайлистка РФ Смирнова сообщила, что реабилитация после операции идет по плану

МОСКВА, 21 дек — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Фристайлистка сборной России, одна из лидеров в дисциплине ски-кросс Софья Смирнова сообщила корреспонденту агентства «Р-Спорт», что реабилитация после операции на колене проходит по плану.

Смирнова получила травму колена (повреждение передней крестообразной связки) во время тренировки перед стартом сезона-2016/17. В конце ноября ей была сделана операция. Таким образом, Смирнова вынуждена пропустить этот сезон.

«Все в порядке, все по плану! Усердно работаем шесть дней в неделю. Самочувствие тоже в порядке. Настроение хорошее, настрой боевой. Колено выглядит хорошо. Удалось снять отек, работаем над сгибанием, но из-за шва мениска есть большие ограничения по нагрузкам и движениям. Поэтому за мной строго следят, чтобы я не перестаралась. Так что набралась терпения и работаю», — сказала Смирнова «Р-Спорт» по телефону.
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