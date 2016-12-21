Вице-президент FIS Сееберг не исключил переноса турниров из России

Макларен в своем докладе по итогам расследования заявил, что в России действовала государственная система по сокрытию применения допинга.

«Переносы могут произойти. Мы можем перенести турниры, проведение которых запланировано в России. Пока мы не принимали решений об этом. Доклад Макларена пришел недавно, и не так просто перебрасывать большие турниры. Ранее мы уже наказывали Федерацию лыжных гонок России, дважды сокращая финансовую поддержку», — цитирует Сееберга NRK.

Также вице-президент FIS считает, что чистые спортсмены не должны пострадать в сложившихся условиях.

«Самое главное, чтобы каждый, кто обманывал, был наказан. Но важно, чтобы мы защитили чистых спортсменов. Отношение к россиянам и норвежцам должно быть одинаковым», — сказал Сееберг.

Ранее Международная федерация бобслея и скелетона лишила Сочи чемпионата мира 2017 года и перенесла турнир в немецкий Кенигзее.