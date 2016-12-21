Вице-президент FIS Сееберг не исключил переноса турниров из России
МОСКВА, 21 дек —
Р-Спорт. Вице-президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Сверре Сееберг заявил, что не исключает переноса соревнований, проводимых под эгидой организации, из России в связи с докладом главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о применении допинга российскими спортсменами.
Макларен в своем докладе по итогам расследования заявил, что в России действовала государственная система по сокрытию применения допинга.
«Переносы могут произойти. Мы можем перенести турниры, проведение которых запланировано в России. Пока мы не принимали решений об этом. Доклад Макларена пришел недавно, и не так просто перебрасывать большие турниры. Ранее мы уже наказывали Федерацию лыжных гонок России, дважды сокращая финансовую поддержку», — цитирует Сееберга NRK.
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«Самое главное, чтобы каждый, кто обманывал, был наказан. Но важно, чтобы мы защитили чистых спортсменов. Отношение к россиянам и норвежцам должно быть одинаковым», — сказал Сееберг.
Ранее Международная федерация бобслея и скелетона лишила Сочи чемпионата мира 2017 года и перенесла турнир в немецкий Кенигзее.
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