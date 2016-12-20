Призер ОИ-2014 фристайлистка Хольмлунд введена в кому после падения на тренировке
МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Шведская фристайлистка Анна Хольмлунд, завоевавшая бронзу на Олимпиаде 2014 года в Сочи, введена в медикаментозную кому после
черепно-мозговой травмы, полученной во время тренировки. Об этом сообщает агентство Reuters.
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Видимо, что-то случилось...
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Инцидент произошел в итальянском городе Больцано в понедельник, где спортсменка готовилась к этапу Кубка мира в Иннихене. Во время одного из заездов Хольмлунд потеряла равновесие и ударилась головой, после чего потеряла сознание. Она была доставлена на вертолете в больницу, где ей сделали срочную операцию. Отмечается, что у 29-летней спортсменки также диагностировано кровоизлияние в мозг.
Шведка выступает в дисциплине
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