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20 декабря 2016, 20:01 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Призер ОИ-2014 фристайлистка Хольмлунд введена в кому после падения на тренировке

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Шведская фристайлистка Анна Хольмлунд, завоевавшая бронзу на Олимпиаде 2014 года в Сочи, введена в медикаментозную кому после черепно-мозговой травмы, полученной во время тренировки. Об этом сообщает агентство Reuters.

Инцидент произошел в итальянском городе Больцано в понедельник где спортсменка готовилась к этапу Кубка мира в Иннихене. Увеличить
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Инцидент произошел в итальянском городе Больцано в понедельник, где спортсменка готовилась к этапу Кубка мира в Иннихене. Во время одного из заездов Хольмлунд потеряла равновесие и ударилась головой, после чего потеряла сознание. Она была доставлена на вертолете в больницу, где ей сделали срочную операцию. Отмечается, что у 29-летней спортсменки также диагностировано кровоизлияние в мозг.

Шведка выступает в дисциплине ски-кросс. Кроме бронзы Игр в Сочи, в ее активе третье место на чемпионате мира 2011 года. Также она трехкратная обладательница Кубка мира в зачете ски-кросса (2010/11, 2014/15 и 2015/16).
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