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20 декабря 2016, 16:57 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Женские соревнования по гигантскому слалому на этапе КМ во Франции отменены

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Женские соревнования по гигантскому слалому на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту во французском Куршевеле отменены из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта.

После того как стартовали первые 19 спортсменок, организаторы приняли решение приостановить соревнования из-за усилившегося ветра. Позже спортсменки продолжили выступать, однако погодные условия были очень плохими, и состязания отменили.

Информация о новом месте и дате проведения соревнований в этой дисциплине будет сообщена позднее.
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Новости Лыжного спорта

Женские соревнования в гигантском слаломе на этапе КМ во Франции отменены из-за ветра

МОСКВА, 20 дек — Р-Спорт. Женские соревнования в гигантском слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Куршевеле (Франция) отменены из-за сильного ветра, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).
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