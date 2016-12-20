Женские соревнования по гигантскому слалому на этапе КМ во Франции отменены

После того как стартовали первые 19 спортсменок, организаторы приняли решение приостановить соревнования из-за усилившегося ветра. Позже спортсменки продолжили выступать, однако погодные условия были очень плохими, и состязания отменили.

Информация о новом месте и дате проведения соревнований в этой дисциплине будет сообщена позднее.