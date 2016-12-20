Женские соревнования по гигантскому слалому на этапе КМ во Франции отменены
МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Женские соревнования по гигантскому слалому на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту во французском Куршевеле отменены
из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта.
После того как стартовали первые 19 спортсменок, организаторы приняли решение приостановить соревнования
Информация о новом месте и дате проведения соревнований в этой дисциплине будет сообщена позднее.
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