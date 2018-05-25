Шорт-трекист Елистратов: Виктор Ан пока старается не вмешиваться в тренерскую работу
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российский
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российский
Ранее президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов рассказал, что многократный олимпийский чемпион Ан может войти в тренерский штаб сборной России по
«Это решение принимается не мной, только время покажет, сможет ли Ан быть тренером. На тренировках, если к нему подъехать, он подскажет, выскажет свою точку зрения. Но он очень грамотный, потому что понимает, что в команде есть тренер и есть спортсмены, это разные вещи. Если ты спортсмен, не нужно лезть в тренерские дела», — отметил Елистратов.
В пятницу на
Семен Елистратов является олимпийским чемпионом Игр-2014 в эстафете, также на его счету золото чемпионата мира 2015 года на дистанции 1500 м и бронза ОИ-2018 в этом же виде.