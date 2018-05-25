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18:22 (мск), источник: ТАСС

Шорт-трекист Елистратов: Виктор Ан пока старается не вмешиваться в тренерскую работу

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российский шорт-трекист Виктор Ан сейчас на тренировках выполняет функции спортсмена и старается не вмешиваться в тренерскую работу. Об этом ТАСС заявил олимпийский чемпион Семен Елистратов.

Ранее президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов рассказал, что многократный олимпийский чемпион Ан может войти в тренерский штаб сборной России по шорт-треку, если завершит спортивную карьеру.

«Это решение принимается не мной, только время покажет, сможет ли Ан быть тренером. На тренировках, если к нему подъехать, он подскажет, выскажет свою точку зрения. Но он очень грамотный, потому что понимает, что в команде есть тренер и есть спортсмены, это разные вещи. Если ты спортсмен, не нужно лезть в тренерские дела», — отметил Елистратов.

В пятницу на отчетно-выборном конгрессе Союза конькобежцев России Кравцов был переизбран на пост главы организации, он сообщил, что со сборной России продолжит работу главный тренер Андрей Максимов. «Алексей Юрьевич Кравцов принес главное — развитие вида спорта. Я ему уже говорил, что очень благодарен, у меня в карьере были очень тяжелые моменты, но он стоял за меня стеной, чтобы довести все до конца и отстоять честь. Андрей Иванович Максимов — очень сильный и грамотный специалист, он знает, что делает, поэтому я очень рад, что он остается, и дай бог, чтобы та система, которую он дает, оставалась с нами весь олимпийский цикл», — сказал Елистратов.

Семен Елистратов является олимпийским чемпионом Игр-2014 в эстафете, также на его счету золото чемпионата мира 2015 года на дистанции 1500 м и бронза ОИ-2018 в этом же виде.

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