Кравцов уходит. Конец эпохи бизнес-президентов?
Алексей Кравцов, который два олимпийских цикла возглавлял Союз конькобежцев России (СКР), принял решение не выдвигать свою кандидатуру на новый срок.
Алексей Кравцов, который два олимпийских цикла возглавлял Союз конькобежцев России (СКР), принял решение не выдвигать свою кандидатуру на новый срок.
Успешный бизнесмен Алексей Кравцов пришел в российский спорт, когда тот переживал золотую эпоху — накануне олимпийского цикла, который венчали Игры в Сочи. В ту пору сразу несколько зимних федераций возглавили крупные бизнесмены. В биатлоне был Михаил Прохоров, в бобслее и скелетоне — Георгий Беджамов, а коньки и
По задумке все они должны были привлечь в вверенные им виды спорта денежные средства, с помощью которых удалось бы завести механизм всего российского спорта. Тот, как показал Ванкувер-2010, был в тяжелейшем положении. Все они с этой задачей справлялись. А если какие проблемы вдруг возникали — помогало государство. При подготовке к Сочи денег не жалели.
ТАКИЕ РАЗНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
Из всех бизнесменов, пришедших в спорт в то время, Алексей Кравцов оставил, пожалуй, самый весомый след. Прохоров ушел сразу после Сочи, а Беджамов вообще бежал из страны. Внезапная кончина еще в 2012 году постигла Леонида Гарта, который возглавлял Федерацию санного спорта России, — ее взяла на себя его жена Наталья. Президент Федерации фристайла России Андрей Бокарев в 2016 году ушел в Ассоциацию лыжных видов спорта. В итоге до Пхенчхана доработал лишь Кравцов. Остальные руководители либо сами выходцы из спорта (Елена Вяльбе, Александр Горшков, Владислав Третьяк), либо, как Дмитрий Свищев, — из Госдумы.
Сложно сказать, полюбил ли искренне Алексей Кравцов коньки или
СЛЕД
Благодарна действующему пока еще президенту СКР семья Кулижниковых. Алексей всячески поддерживал Павла и выражал талантливейшему спортсмену полное доверие, когда того обвиняли в употреблении запрещенного мельдония. Кравцов вообще неоднократно, не задумываясь, вставал на защиту своих спортсменов. Ведь до Кулижникова была аналогичная история с Семеном Елистратовым — и президент стоял за него, не веря, что тот мог принять препарат, который находится в черном списке. И оказался прав.
ДЕНЬГИ
Что же такого произошло, что Кравцов решил не идти на очередные президентские выборы, которые выиграл бы в одну калитку? Хорошо знакомые с ним люди рассказывают, что он долго колебался по этому вопросу. Так, во время Олимпийских игр он был уверен, что по окончании сезона этот пост оставит. А потом вдруг передумал. В итоге, как видим, снова склонился к решению оставить
Вполне возможно, Кравцов просто устал от этой дополнительной ноши, которая после Сочи-2014 особых дивидендов уже не приносит. А после допинговых скандалов даже наоборот.
Плюс еще важный момент — сокращение финансирования отечественного спорта. По сравнению с тем, что было четыре года назад — сверхзначительное. Ходят слухи, например, что передовая спринтерская группа мира, в которой тренируются Кулижников и Руслан Мурашов, может остаться без традиционного майского сбора в Европе. Вместо этого будет готовиться в Коломне. Мол, денег нет. А ведь в прежние времена могли отправить хоть в Антарктиду.
Вполне может быть, что Кравцов, понимая, что соответствующие претензии будут адресованы президенту, решил не доводить до этого. Ведь чтобы требовать результат, нужно сначала создать условия. А вкладывать свои финансы в федерацию ему не
А его преемнику, кем бы он ни был, будет тяжело во всех смыслах. И в финансовых, и в плане соответствия с предыдущим президентом. .