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21:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кравцов уходит. Конец эпохи бизнес-президентов?

Алексей Кравцов, который два олимпийских цикла возглавлял Союз конькобежцев России (СКР), принял решение не выдвигать свою кандидатуру на новый срок.

Источник: Спорт-Экспресс

Успешный бизнесмен Алексей Кравцов пришел в российский спорт, когда тот переживал золотую эпоху — накануне олимпийского цикла, который венчали Игры в Сочи. В ту пору сразу несколько зимних федераций возглавили крупные бизнесмены. В биатлоне был Михаил Прохоров, в бобслее и скелетоне — Георгий Беджамов, а коньки и шорт-трек достались Алексею Кравцову.

По задумке все они должны были привлечь в вверенные им виды спорта денежные средства, с помощью которых удалось бы завести механизм всего российского спорта. Тот, как показал Ванкувер-2010, был в тяжелейшем положении. Все они с этой задачей справлялись. А если какие проблемы вдруг возникали — помогало государство. При подготовке к Сочи денег не жалели.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ

Из всех бизнесменов, пришедших в спорт в то время, Алексей Кравцов оставил, пожалуй, самый весомый след. Прохоров ушел сразу после Сочи, а Беджамов вообще бежал из страны. Внезапная кончина еще в 2012 году постигла Леонида Гарта, который возглавлял Федерацию санного спорта России, — ее взяла на себя его жена Наталья. Президент Федерации фристайла России Андрей Бокарев в 2016 году ушел в Ассоциацию лыжных видов спорта. В итоге до Пхенчхана доработал лишь Кравцов. Остальные руководители либо сами выходцы из спорта (Елена Вяльбе, Александр Горшков, Владислав Третьяк), либо, как Дмитрий Свищев, — из Госдумы.

Сложно сказать, полюбил ли искренне Алексей Кравцов коньки или шорт-трек. Появлялся он далеко не на всех чемпионатах России, не говоря уже о менее серьезных стартах. И охранники в здании Олимпийского комитета России, где располагаются федерации, вряд ли помнили его в лицо — не так уж часто он там появлялся. Однако хорошего при нем произошло немало.

СЛЕД

Во-первых, Россия на регулярной основе стала получать крупные старты. Чемпионаты миры по конькам в Сочи-2013 и Коломне-2015, этапы Кубка мира. В прошлом году в Челябинске должен был пройти финал Кубка мира, но из-за допинговых скандалов его в последний момент перенесли. А в нынешнем году в Коломне состоялся первый в истории чемпионат Европы. Москва принимала чемпионат мира по шорт-треку, а Сочи — чемпионат Европы.

Во-вторых, именно в эпоху Кравцова российское гражданство получил лучший шорт-трекист в истории мирового спорта Ан Хен Су, который в России известен как Виктор Ан. Довести до ума историю с его переездом было отнюдь не просто. Да и верили в него тогда немногие. Но глупо отрицать, что Ан придал огромный толчок развитию «коротких коньков» в России.

В-третьих, Кравцов вытащил из неприятностей Дениса Юскова, который оказался жертвой чужих интриг. Он вник в ситуацию спортсмена, помог ему доказать, что дисквалификация была абсурдной и аннулировать ее. В итоге вне спорта Денис провел на год меньше, чем мог бы. А ведь Кравцов мог и не разбираться в ошибках других. Никто бы ему это в укор не поставил.

Благодарна действующему пока еще президенту СКР семья Кулижниковых. Алексей всячески поддерживал Павла и выражал талантливейшему спортсмену полное доверие, когда того обвиняли в употреблении запрещенного мельдония. Кравцов вообще неоднократно, не задумываясь, вставал на защиту своих спортсменов. Ведь до Кулижникова была аналогичная история с Семеном Елистратовым — и президент стоял за него, не веря, что тот мог принять препарат, который находится в черном списке. И оказался прав.

ДЕНЬГИ

Что же такого произошло, что Кравцов решил не идти на очередные президентские выборы, которые выиграл бы в одну калитку? Хорошо знакомые с ним люди рассказывают, что он долго колебался по этому вопросу. Так, во время Олимпийских игр он был уверен, что по окончании сезона этот пост оставит. А потом вдруг передумал. В итоге, как видим, снова склонился к решению оставить спортивно-политическое кресло.

Вполне возможно, Кравцов просто устал от этой дополнительной ноши, которая после Сочи-2014 особых дивидендов уже не приносит. А после допинговых скандалов даже наоборот.

Плюс еще важный момент — сокращение финансирования отечественного спорта. По сравнению с тем, что было четыре года назад — сверхзначительное. Ходят слухи, например, что передовая спринтерская группа мира, в которой тренируются Кулижников и Руслан Мурашов, может остаться без традиционного майского сбора в Европе. Вместо этого будет готовиться в Коломне. Мол, денег нет. А ведь в прежние времена могли отправить хоть в Антарктиду.

Вполне может быть, что Кравцов, понимая, что соответствующие претензии будут адресованы президенту, решил не доводить до этого. Ведь чтобы требовать результат, нужно сначала создать условия. А вкладывать свои финансы в федерацию ему не больно-то хочется. Вы бы стали? Вот он решил уйти до того, как наступят тяжелые времена, чтобы с ними не ассоциироваться.

А его преемнику, кем бы он ни был, будет тяжело во всех смыслах. И в финансовых, и в плане соответствия с предыдущим президентом. ​.

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