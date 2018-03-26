«Мои травмы — от раздолбайства». Интервью с Павлом Кулижниковым

Источник: Советский спорт

КОЛОМНА ВМЕСТО ПХЕНЧХАНА

Зато, разумеется, пригласили выступить в Коломне. Тем более, Павел — свой, местный! И вырос, и живет в этом городе. На этом вот самом катке прошел весь путь — от перспективного мальчугана до обладателя рекорда планеты на 500-метровке. Стал многократным чемпионом мира. Вот только олимпийским чемпионом пока не стал. Игры в Сочи пропустил из-за двухлетней дисквалификации за метилгексанамин (принятый по глупости во время юниорского ЧМ). В Пхенчхан же Павла… просто не позвали.

Открытые Всероссийские соревнования на призы Валерия Муратова — тот самый альтернативный турнир, которые по разным видам спорта проводятся в России. Формально — для неприглашенных на Игры в Пхенчхан. По факту — для всех. В Коломне собрались более 100 участников, призовые за медали — аналогичные олимпийским (4 миллиона рублей за первое место, 2,5 миллиона — за второе, 1,7 миллиона — за третье). Сюда приехал министр спорта Павел Колобков — поучаствовал в церемонии награждения и провел встречу со спортсменами. Здесь подносят медали красивые девушки в народных русских платьях, рядом стоят богатыри в доспехах и с мечами… Атмосфера! Вот только зрителей на трибунах негусто. Точнее — трибуны пустые. Что, в общем-то, странно — парковки и улочки возле катка в Коломне машинами забиты под завязку, да и в фойе народ толпится — скупает пирожки и сувениры.

Сам Кулижников в субботу ожидаемо стал лучшим на «пятисотке», а в воскресенье — вторым на «тысяче». Два золота забрал Денис Юсков (1000 и 1500 м). Его в Пхенчхане тоже не было. Зато он ездил на этапы Кубка мира. А Павла мы не видели на льду с январского чемпионата Европы. Прошедшего здесь же, в Коломне. После Олимпиады он пропустил и спринтерский чемпионат мира, и финал Кубка мира в Минске. Помешала травма ноги. По сути, Кулижников досрочно закончил сезон. Но на Всероссийских соревнованиях, все же, выступил.

«ВЫСТУПАЛ НЕ РАДИ ДЕНЕГ»

— И как оцените результат? — вопрос рекордсмену после победы на 500-метровке.

Павел в микст-зоне — улыбчив и открыт. Теребит на запястье браслет с хештегом «За чистый спорт». Говорит быстро, ярко. И честно.

— Нормально сбегал. В принципе, быстро. Ну как быстро? Показал 34,6. На Олимпиаде был бы третий результат. Но здесь нет такого адреналина, такого настроя… Не знаю, как бы все сложилось в Пхенчхане, но в принципе я готов бежать быстрее. Гораздо быстрее.

— У вас была травмы ноги. Давно восстановились?

— Тренируюсь уже две недели. До этого 20 дней вообще не делал ничего. Лежал на диване. Нога не поднималась! Пробовал — там что-то зажималось, начинало дрожать, и все. Да просто встать было проблемно! Но плавно-плавно все проходило. И окончательно прошло перед финальным этапом Кубка мира. В принципе, уже туда мог поехать. Дней пять тренировался где-то. Думал — лететь в Минск, не лететь? Решил — не стоит. Чтобы не рисковать. Мало ли, еще бы что дернул. Усугубил…

— Выходит, готовились конкретно к этому старту?

— Ну как готовился? Надо было пробежать — я пробежал. Готовился-то я к Олимпиаде!

— Никто не заставлял вас выступать в Коломне.

— Не заставлял, да. Но бежать было надо.

— Мотивация — в чем?

— Ни в чем.

— Деньги?

— Нет! — отсекает Кулижников. — Деньги тут вообще не причем. Хотелось показать, на что я способен, что я могу. Что был бы на Играх — боролся бы за золото.

— Как будто кто-то в этом сомневался.

— Сомневались. Я ведь по сезону шел неровно. Не все получалось — и по скорости, и по технике. Хватало проблем. Сейчас же я в хорошей форме. Два месяца назад вообще был в офигенной! Так что надо было доказать еще раз, и самому себе тоже — кто я, чего я стою. А деньги… Что деньги? Они меня, еще, может погубят. Не думаю я о деньгах. Пришли, ушли… Когда их честно заработал, это одна история.

— А тут — нечестно было?

— Честно, конечно. Я про другое. Когда ты много трудился, работал и заработал — это одно. Когда что-то падает с неба — какая от этого радость? Правда, на меня ничего с неба не падает. Но и, в любом случае, повторюсь — я бегаю не ради денег.

«В ДЕПРЕССИЮ ВПАЛ ИЗ-ЗА ТРАВМЫ»

— Олимпиаду смотрели?

— Нет. Результаты смотрел. Трансляции — не смог. Неприятно было. Как это смотреть вообще? Это ж серпом по… Радовался только за наших, когда что-то выигрывали. А смотреть — не смотрел.

— Ховар Лорентцен, взявший золото на 500 м, многих удивил. Побил олимпийский рекорд…

— Меня — нет. То, что он неплохо готов, и так все знали. А скорость, которую он показал на «пятисотке»… 34,4 — я только в нынешнем сезоне четыре раза так бегал! Время — вполне обычное. Ладно — хорошее время. Достойное. Но — не удивило. Показал бы 34,2 — да, я бы сказал «Вау!». А так — ничего выдающегося.

— Сюда приехал министр спорта Павел Колобков. Есть к нему персональный вопрос? Может, к другим чиновникам?

— Нет. Я в этих вопросах некомпетентен. Что там и как… Если они не смогли что-то сделать, чтобы нас все-таки пустили на Олимпиаду, значит у нас шансов не было. Тут я им доверяю.

— Когда поняли, что пропускаете Олимпиаду?

— Летом 2017 года. Уже тогда всем сказал, я — точно мимо. Паралимпийцев же наших до этого отстранили от Рио, потом по Сочи скандалы пошли… Плюс у меня допинговое прошлое. В общем, понимал — шансов нет. Удивило другое — когда не пустили вообще почти всех! Даже тех, кто правила не нарушал ни разу. Тут только нервно смеяться оставалось.

— Депрессии не было?

— Нет. У меня депрессия была из-за травмы. Вот как так — прыгнул и на ровном месте ногу дернул? Обидно! А по поводу Олимпиады не переживал. Может и к лучшему, что в итоге туда не поехал.

— Сейчас начнется новый олимпийский цикл. Какой настрой на него?

— Когда случился скандал с мельдонием в 2016 году, меня это конкретно «подбило». Как так — ни за что хотят дисквалифицировать на всю жизнь! Даже когда оправдали, долго не мог прийти в себя. Чувствовал, что вымотан до предела. А тут — тренироваться заставляют. Выступать. Зачем? Ради чего? Тогда мне все надоело. Хотелось просто взять и…

— Завязать со спортом?

— Нет. Но нужен был перерыв. На отдых. Это я сейчас понимаю. Тогда не понимал ничего.

— Теперь с мотивацией лучше?

— Да. Я просто получаю удовольствие от того, что делаю. Мне хочется бежать! Хочется показывать высокие результаты!

— Будете готовиться к Пекину?

— Ха! Буду просто тренироваться и бороться за победы. А в Пекин пусть нас сначала пустят.

«ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ К МОРЮ»

— Сезон окончен. В ближайших планах — отпуск?

— Да. Хочется куда-нибудь на море, на пляж. Креветок поесть.

— В Азию?

— Нет, в Таиланд.

— Это ж Азия.

— Ну что вы от меня хотите? Семь классов школы, — смеется Павел.

— Подготовка к новому сезону когда начнется?

— В мае. Поедем в горы крутить велосипед. Все как обычно.

— Нет опасения, что случится рецидив старой травмы?

— У нас в команде есть компетентный итальянец — остеопат. Он говорит, это такое повреждение, которое лечится временем. Тут просто нужно ждать — и все само проходит. Травма легкая, но выбивает надолго — минимум на 20 дней.

— Так опять может выбить.

— Все эти рецидивы, травмы — от самого меня идет. От моего раздолбайства, что ли. Где-то плохо размялся, где-то что не так сделал… Сейчас буду это пресекать. Пока еще помню боль от того, что вот ты пришел на тренировку, прыгнул на месте — и понял: ой, а ведь на лед уже выйти не можешь! Уходишь домой — и 20 дней тебя нет. Наелся я этим. Надоело. Выводы сделаны. Надеюсь, старые ошибки повторять не буду.

МНЕНИЕ ТРЕНЕРА

«ДЕНЬГИ — НЕ ГЛАВНОЕ, НО ОНИ — ВАЖНЫ»

Тренер сборной России по спринту и личный тренер Кулижникова Дмитрий Дорофеев — о результате и общем состоянии Павла.

— С одной стороны, Павел заранее готовил себя к тому, что, возможно, придется пропустить Олимпиаду, — рассказывает Дмитрий. — С другой — сложно представить, какая буря была в душе у ребят, когда они окончательно поняли, что остаются без поездки в Пхенчхан… То, что случилось — это плевок в нашу сторону. Но тут ничего не сделаешь. Остается работать дальше.

Изначально альтернативный турнир планировали провести 16—18 февраля — в одни сроки с Играми. Пока спортсмены — на пике формы. Но в итоге соревнования перенесли. И прямо в тот день, как мы об этом узнали, Павел получил травму. Пробежал на тренировке контрольный страт на 1000 м, потом почувствовал боль в ноге — и все. На фоне всего этого у него, конечно, случился «депрессняк». Но постепенно Паша успокоился. Сейчас он вновь набрал отличную форму. А главное — к нему вернулась мотивация и желание работать! Сам этот турнир в Коломне — очень нужная вещь. Так ребята чувствуют поддержку. И это им серьезно помогает. Призовые? Конечно, тоже играют свою роль. Конькобежный спорт — не футбол. Мы большими гонорарами и рекламными контрактами не обласканы. И шанс заработать хорошие деньги выпадает нечасто. Только, конечно, когда готовишься к стартам, об этом совершенно не думаешь. Соревнуемся мы не из-за денег.