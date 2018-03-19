Полтавец: Все российские конькобежцы, кроме Фаткулиной, мотивированы работать дальше

Источник: РИА "Новости"

Фаткулина заявила на финальном этапе Кубка мира в Минске, который завершился в воскресенье, что готова взять паузу в карьере.

«Все спортсмены, кроме Ольги Фаткулиной, мотивированы работать дальше, расти дальше. Главный вывод, который мы сделали после всей ситуации с Олимпиадой, — не надо стремиться быть лучшим раз в четыре года, надо развиваться, расти, бить мировые рекорды раз за разом и прогрессировать», — сказал Полтавец РИА Новости.

«Сейчас, по окончании олимпийского цикла, нужно посмотреть, что необходимо для дальнейшего развития, оценить, кто может присоединиться к имеющимся лидерам сборной команды. Сейчас мы видим, что японцы и норвежцы подтянулись на тот уровень, который мы начали набирать после (Игр-2014) Сочи. Конечно, для нас останутся сложным моментом воспоминания о том, что ребят не допустили до Игр в Пхенчхане, но это уже в прошлом», — добавил он.