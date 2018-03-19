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13:39 (мск), источник: Р-Спорт

Полтавец: Все российские конькобежцы, кроме Фаткулиной, мотивированы работать дальше

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Главный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец заявил РИА Новости, что все спортсмены национальной команды, кроме серебряного призера Олимпийских игр-2014 Ольги Фаткулиной, мотивированы на продолжение работы в новом олимпийском цикле.

Источник: РИА "Новости"

Фаткулина заявила на финальном этапе Кубка мира в Минске, который завершился в воскресенье, что готова взять паузу в карьере.

«Все спортсмены, кроме Ольги Фаткулиной, мотивированы работать дальше, расти дальше. Главный вывод, который мы сделали после всей ситуации с Олимпиадой, — не надо стремиться быть лучшим раз в четыре года, надо развиваться, расти, бить мировые рекорды раз за разом и прогрессировать», — сказал Полтавец РИА Новости.

«Сейчас, по окончании олимпийского цикла, нужно посмотреть, что необходимо для дальнейшего развития, оценить, кто может присоединиться к имеющимся лидерам сборной команды. Сейчас мы видим, что японцы и норвежцы подтянулись на тот уровень, который мы начали набирать после (Игр-2014) Сочи. Конечно, для нас останутся сложным моментом воспоминания о том, что ребят не допустили до Игр в Пхенчхане, но это уже в прошлом», — добавил он.

Лидеры сборной России по конькобежному спорту в этом олимпийском цикле неоднократно побеждали на чемпионатах мира и Европы, этапах Кубка мира, в том числе в зачете на своих дистанциях, а Павел Кулижников и Денис Юсков обновили мировые рекорды, однако большинство лидеров команды не были допущены на Олимпийские игры-2018.

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