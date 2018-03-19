Провал Ана и повтор от Елистратова: ЧМ по шорт-треку завершился в Канаде

Источник: РИА "Новости"

Мировое первенство завершилось в воскресенье в Монреале. Россияне завоевали три награды. Елистратов, как и на Олимпийских играх в Пхенчхане, выиграл бронзу на дистанции 1500 метров, а также медаль аналогичного достоинства на дистанции 500 метров. Просвирнова стала серебряным призером на дистанции 1000 метров.

Первая медаль Просвирновой и ноль очков Ана

Решающий день стартовал четвертьфинальными забегами на дистанции 1000 метров. Просвирнова преодолела этот барьер, обойдя не только соотечественницу Екатерину Ефременкову, но и олимпийскую чемпионку в этой дисциплине голландку Сюзанне Схюлтинг, которая была дисквалифицирована, и ее сильную партнершу Яру ван Керкхоф.

В полуфинале Просвирнова вновь оказалась на квалификационной второй позиции, оставив позади среди прочих канадок — взявшую в олимпийском Канныне медали на всех трех дистанциях Ким Бутен и Марьянн Сен-Желе. В финале россиянке удалось обогнать будущую абсолютную чемпионку мира Чхве Мин Чжон, выигравшую до того момента в Монреале две дистанции — 1500 и 500 метров. Серебро Монреаля стало для Просвирновой первой медалью чемпионата мира в личном зачете. Золото у кореянки Сим Сок Хи, бронза — у китаянки Ли Цзиньюй.

В мужском четвертьфинале японец Рёсуке Сакадзуме оставил не у дел и Елистратова, и Ана. Лидерство в том забеге застолбил венгр Шандор Лю Шаолинь, Ан шел вторым, Елистратов — третьим. В январе на чемпионате Европы в Дрездене в одном из забегов Елистратов до последнего дожидался ускорения Ана в такой же ситуации, держась позади него, но на сей раз решил обойти партнера по сборной заранее, и этим моментом воспользовался Сакадзуме, обошедший сначала Ана, а через поворот и Елистратова.

Отчаянный маневр бронзового призера Пхенчхана с целью обойти Сакадзуме на самом финише завершился падением Елистратова с разворотом на 180 градусов. Россиянина еще ждал суперфинал на 3000 метров и «утешительный» эстафетный финал, а многократный чемпион мира Ан завершил соревнования, не набрав в Монреале ни одного очка.

В финале «тысячи» казалось бы стареющий канадец Шарль Амлен выиграл на домашнем льду второе золото после аналогичной награды на «полуторке», вторым стал олимпийский чемпион 2018 года на дистанции 1500 метров кореец Им Хё Чжун, третьим — действующий абсолютный чемпион Европы голландец Шинки Кнегт.

Суперфинал и потеря Просвирновой еще одной медали

Перед суперфиналом на 3000 метров, в котором участвуют восемь сильнейших спортсменов по итогам личных дистанций и который не подразумевает отдельных медалей, Просвирнова шла на третьей позиции в многоборье, не имея шансов на золото и теоретически претендуя на серебро, для чего требовался грандиозный провал Сим Сок Хи. Но куда опаснее было упустить призовое место, ведь ближайшая соперница находилась лишь в пяти баллах от россиянки.

Но опасность находилась еще глубже в турнирной таблице, китаянка Ли Цзиньюй — та самая, что проиграла Просвирновой на «тысяче», заняла второе место в суперфинале и отобрала у россиянки бронзу в многоборье, набрав итоговые 39 баллов. Просвирнова финишировала в трехкилометровом забеге шестой, а в многоборье — четвертой (28 очков). Абсолютной чемпионкой мира стала Чхве Мин Чжон (110), серебро у ее соотечественницы Сим Сок Хи (63).

Елистратов занимал перед суперфиналом четвертую позицию с небольшими шансами на пьедестал в многоборье. Последний индивидуальный забег он провел ровно и совершил фирменный рывок в концовке, вскочив на третье место. Но итоговое оказалось всего лишь пятым (39 баллов). Победу в многоборье одержал Амлен (81), серебро у венгра Шандора Лю Шаолиня (45), бронза у корейца Хван Дэ Хона (44).

Повторение олимпийского успеха Елистратова

А начался чемпионат мира розыгрышем медалей на дистанции 1500 метров. Елистратов не форсировал выдвижение в лидеры по ходу финального забега, тем самым изрядно рискуя, ведь за круг до финиша он находился на пятой позиции. Но за считанные секунды он смог оказаться впереди венгра Лю Шаолиня и олимпийского чемпиона на дистанции 1000 метров канадца Самюэля Жирара, получившего дисквалификацию.

Победу же одержал 33-летний Амлен, начавший свой путь к первой абсолютной победе на чемпионате мира в многоборье. Победитель Олимпийских игр-2018 кореец Им Хё Чжун завоевал на сей раз на «полуторке» серебро.

До финала Елистратов добрался спокойно, преодолев полуфинальный барьер на пару с Амленом, а вот Ан шел по дистанции, в основном, на далекой седьмой позиции без верных шансов на борьбу за выход в финал. Забег был настолько силен, что в нем не смогли достичь задуманного Кнегт и китаец Хань Тяньюй. Представитель Поднебесной получил травму в финале B и вынужден был покинуть лед на носилках. Другой россиянин Денис Айрапетян выбыл из борьбы в полуфинале.

В соревнованиях женщин Просвирнова преодолела весьма непростой полуфинал, обойдя в нем олимпийскую чемпионку Схюлтинг и аккуратно пристроившись за лидером мирового шорт-трека Чхве Мин Чжон. В решающей гонке россиянка на не самой любимой своей дистанции шла шестой и в концовке смогла финишировать пятой. Победу одержала Чхве Мин Чжон, серебро у Сим Сок Хи, бронза у Бутен. Россиянка Екатерина Ефременкова в своем полуфинальном забеге была вытеснена противницей и в финал не попала.

Елистратов вспомнил Сочи

Спринт — самая проблемная дистанция для Елистратова, над которой он работает из года в год, но последней его серьезной наградой в этой дисциплине было серебро чемпионата Европы 2016 года в Сочи. На чемпионатах мира до Монреаля в активе спортсмена числилось и вовсе два достижения — золото 2015 года на дистанции 1500 метров и серебро в эстафете далекого 2013 года.

Ан прекратил борьбу на «пятисотке» еще в четвертьфинале вместе с одним из лучших шорт-трекистов мира Жираром, пропустив в полуфинал того самого японца Сакадзуме и Елистратова. Полуфинал выдался для россиянина куда проще, а в финале он всю гонку «сидел» на четвертой позиции, а на последнем повороте, за несколько метров до финиша, совершил гроссмейстерский маневр по внутренней дорожке, который принес ему вторую бронзу и едва не вывел на вторую позицию. Спринтерское золото Монреаля никому не отдал Хван Дэ Хон. Серебро у китайца Жэнь Цзывэя.

Просвирнова в своем профильном спринте оступилась в четвертьфинале, Ефременкова — в квалификации. Победу одержала Чхве Мин Чжон, серебро у Натальи Малишевской из Польши, бронза у Цюй Чуньюй из Китая. Бутен упала в финале из-за того, что прижала коньком резиновую фишку.

Эстафета

В эстафете и мужская, и женская отечественные сборные потерпели неудачу. Команда в составе Елистратова, Ана, Айрапетяна и Александра Шульгинова в полуфинале проиграла не только корейцам, выступившим без олимпийского чемпиона Им Хё Чжуна, но и японцам. Причем забег был чистым, никакие казусы во время него россиян не преследовали, не помог и финишерский опыт Ана. Олимпийские чемпионы в этом виде из Венгрии также не пробились в главный забег, хоть и выступили победным каннынским составом.

Чемпионами мира в эстафете среди мужчин стала сборная Южной Кореи, серебро у команды Канады, бронза — у японцев. Россияне стали третьими в финале B, в котором Ана заменил Павел Ситников.