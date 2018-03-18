Российская шорт-трекистка Просвирнова стала второй на дистанции 1000 м на чемпионате мира

В финальном забеге спортсменка показала результат 1 минута 29,352 секунды. Победу одержала Сим Сок Хи из Южной Кореи (1.29,316), бронза у китаянки Ли Цзынью (1.29,580). Россиянка Екатерина Ефременкова выбыла на стадии четвертьфинала.

В первый день соревнований россиянин Семен Елистратов дважды стал третьим на дистанциях 500 и 1500 метров.

20-летняя Просвирнова является бронзовым призером чемпионата мира 2016 года в эстафете, также на ее счету четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые награды чемпионатов Европы.