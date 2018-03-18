Российская шорт-трекистка Просвирнова стала второй на дистанции 1000 м на чемпионате мира

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крымские татары поставили ультиматум правительству Киева
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Мальчик угнал машину и проехал 120 километров
Наблюдатели назвали самое крупное нарушение на выборах в Москве
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Реал
Жирона
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Дженоа
Хоккей. НХЛ
23:00
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Лион
Хоккей. НХЛ
23:59
Тампа-Бэй Лайтнинг
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
23:59
Нью-Йорк Айлендерс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
23:59
Филадельфия Флайерз
Вашингтон Кэпиталз
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал2
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта0
Малага0
Футбол. Зарубежный
20:00
РБ Лейпциг2
Бавария1
Футбол. Зарубежный
19:00
Сент-Этьен2
Генгам0
Хоккей. НХЛ
19.03
Чикаго Блэкхокс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
19.03
Виннипег Джетс
Даллас Старз
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона2
Атлетик0
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн2
Байер0
Хоккей. НХЛ
19.03
Анахайм Дакс
Нью-Джерси Дэвилз
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц1
Нант1
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан3
Кьево2
Футбол. Зарубежный
17:00
Беневенто1
Кальяри2
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона0
Аталанта5
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино1
Фиорентина2
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне0
Рома2
Биатлон. Биатлон
16:45
Осло (Норвегия)
Эстафета (М)
Футбол. Зарубежный
15:30
Боруссия Д1
Ганновер-960
Футбол. Зарубежный
15:00
Ницца1
ПСЖ2
Футбол. Зарубежный
14:30
Сампдория0
Интер5
Футбол. Зарубежный
14:00
Леганес2
Севилья1
Биатлон. Биатлон
14:00
Осло (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Все события
В США ошеломлены фактом поставки в страну партии СПГ из РФ
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона
Домрачева, Кузьмина, Фролина: разборки в Холменколлене
Поклонники сравнили Екатерину Климову с Анджелиной Джоли
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
9Еврофутбол: покер Салаха и снегопад в Англии
20Довбня творит чудеса, Фернанду забивает гол-шедевр
22:20 (мск), источник: ТАСС

Российская шорт-трекистка Просвирнова стала второй на дистанции 1000 м на чемпионате мира

ТАСС, 18 марта. Россиянка Софья Просвирнова завоевала серебро на дистанции 1000 метров на чемпионате мира по шорт-треку, который проходит в Монреале.

В финальном забеге спортсменка показала результат 1 минута 29,352 секунды. Победу одержала Сим Сок Хи из Южной Кореи (1.29,316), бронза у китаянки Ли Цзынью (1.29,580). Россиянка Екатерина Ефременкова выбыла на стадии четвертьфинала.

В первый день соревнований россиянин Семен Елистратов дважды стал третьим на дистанциях 500 и 1500 метров.

20-летняя Просвирнова является бронзовым призером чемпионата мира 2016 года в эстафете, также на ее счету четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые награды чемпионатов Европы.

Чемпионат мира в Монреале завершится в воскресенье.

 Ковальчук продает за 7,1 млн рублей подаренный за победу на Олимпиаде автомобиль
Что сказал Бьорндален о бойкоте соревнований в России
Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона
Домрачева, Кузьмина, Фролина: разборки в Холменколлене
Второе место «страны, которой не было». Итоги Паралимпиады
Большунов победил в гонке преследования на этапе КМ в Фалуне
«Барселона» победила «Атлетик», Месси установил новый рекорд
4 гола за 22 минуты. Икарди – наркотик «Интера»
«Бавария» проиграла «Лейпцигу» в чемпионате Германии по футболу
Новости
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь