Об этом хоккеист рассказал в соцсети
Российская шорт-трекистка Просвирнова стала второй на дистанции 1000 м на чемпионате мира
ТАСС, 18 марта. Россиянка Софья Просвирнова завоевала серебро на дистанции 1000 метров на чемпионате мира по
ТАСС, 18 марта. Россиянка Софья Просвирнова завоевала серебро на дистанции 1000 метров на чемпионате мира по
В финальном забеге спортсменка показала результат 1 минута 29,352 секунды. Победу одержала Сим Сок Хи из Южной Кореи (1.29,316), бронза у китаянки Ли Цзынью (1.29,580). Россиянка Екатерина Ефременкова выбыла на стадии четвертьфинала.
В первый день соревнований россиянин Семен Елистратов дважды стал третьим на дистанциях 500 и 1500 метров.
20-летняя Просвирнова является бронзовым призером чемпионата мира 2016 года в эстафете, также на ее счету четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые награды чемпионатов Европы.
Чемпионат мира в Монреале завершится в воскресенье.