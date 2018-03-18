Российский конькобежец Семериков стал третьим в масс-старте на этапе Кубка мира в Минске
МИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Россиянин Данила Семериков занял третье место в
МИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Россиянин Данила Семериков занял третье место в
Спортсмен показал результат 8 минут 7,88 секунды. Победителем стал голландец Симон Шутен (8.01,83), вторым финишировал японец Шота Накамура (8.02,96).
В зачете Кубка мира в
В соревнованиях женщин в этой же дисциплине лучший результат среди россиянок показала Елизавета Казелина, ставшая шестой (9.24,89), Виктория Филюшкина заняла восьмое место (9.25,94). Победу одержала японка Аяно Сато (9.23,87), второй финишировала канадка Ивани Блонден (9.23,92), третьей — итальянка Франческа Лоллобриджида (9.24,52).
В зачете Кубка мира в