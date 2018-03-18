Российский конькобежец Семериков стал третьим в масс-старте на этапе Кубка мира в Минске

Спортсмен показал результат 8 минут 7,88 секунды. Победителем стал голландец Симон Шутен (8.01,83), вторым финишировал японец Шота Накамура (8.02,96).

В зачете Кубка мира в масс-старте Семериков стал шестым. Победу в данном виде программы одержал бельгиец Барт Свингс, вторым стал итальянец Андреа Джованнини, третьим — Ли Сын Хун из Южной Кореи.

В соревнованиях женщин в этой же дисциплине лучший результат среди россиянок показала Елизавета Казелина, ставшая шестой (9.24,89), Виктория Филюшкина заняла восьмое место (9.25,94). Победу одержала японка Аяно Сато (9.23,87), второй финишировала канадка Ивани Блонден (9.23,92), третьей — итальянка Франческа Лоллобриджида (9.24,52).