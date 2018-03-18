Российские конькобежцы стали вторыми в зачете Кубка мира в командном спринте

Источник: РИА "Новости"

Россияне Артем Кузнецов, Алексей Есин и Михаил Казелин стали третьими в командном спринте на заключительном этапе Кубка мира в Минске, показав результат 1 минута 22,54 секунды. Победу одержала команда Норвегии (1.20,89), вторыми стали поляки (1.22,11).

В зачете Кубка мира в командном спринте россияне набрали 314 очков, уступив команде Норвегии (370), замкнули тройку лучших канадцы (300).

Представители Нидерландов заняли три первых места во втором забеге в Минске на дистанции 500 метров: победил Ян Смекенс (34,83 секунды), вторым стал его соотечественник Дай Дай Нтаб (34,94), третьим — Хейн Оттерспер (34,97). Артем Кузнецов (35,72) и Руслан Мурашов (35,73) заняли 11-е и 12-е места.

Японка Михо Такаги победила на дистанции 1500 метров (1.56,36), голландки Маррит Ленстра (1.57,23) и Лотте ван Бек (1.57,98) показали второй и третий результат. Россиянка Екатерина Шихова (1.59,06) заняла шестое место, Юлия Скокова (2.00,34) — десятое.