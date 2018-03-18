Российские конькобежки выиграли зачет Кубка мира в командном спринте

На заключительном этапе Кубка мира в Минске россиянки стали первыми, показав результат 1 минута 28,24 секунды. Второе место заняла сборная Нидерландов (1.28,57), третье время показали норвежки (1.28,65).

В зачете командных спринтов российские конькобежки набрали 350 очков, второе место у норвежек (344), третье — у голландок (230).