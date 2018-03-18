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Российские конькобежки выиграли зачет Кубка мира в командном спринте
МИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Женская сборная России заняла первое место в зачете Кубка мира по конькобежному спорту в командном спринте.
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МИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Женская сборная России заняла первое место в зачете Кубка мира по конькобежному спорту в командном спринте.
На заключительном этапе Кубка мира в Минске россиянки стали первыми, показав результат 1 минута 28,24 секунды. Второе место заняла сборная Нидерландов (1.28,57), третье время показали норвежки (1.28,65).
В зачете командных спринтов российские конькобежки набрали 350 очков, второе место у норвежек (344), третье — у голландок (230).
Этап Кубка мира в Минске завершится в воскресенье.