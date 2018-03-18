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17:01 (мск), источник: ТАСС

Конькобежец Юсков выиграл зачет Кубка мира на дистанции 1500 м

МИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Россиянин Денис Юсков занял первое место в зачете Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров.

На заключительном этапе Кубка мира в Минске Юсков занял второе место в забеге на этой дистанции, показав результат 1 минута 45,64 секунды. Победителем стал норвежец Сверре Педерсен (1.45,47), третье время показал его соотечественник Аллан Йоханссон (1.45,99).

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В зачете Кубка мира на дистанции 1500 метров Юсков стал первым, набрав 520 очков. Вторым стал Педерсен (385), третьим — голландец Томас Крол (320).

28-летний Юсков является трехкратным победителем чемпионатов мира на отдельных дистанциях, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира в классическом многоборье, двукратным чемпионом Европы на отдельных дистанциях. Спортсмен пропустил Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, так как не получил приглашения от Международного олимпийского комитета.

Этап Кубка мира в Минске завершится в воскресенье.

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