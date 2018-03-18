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16:47 (мск), источник: ТАСС

Конькобежка Шихова стала третьей в зачете Кубка мира на дистанции 1500 метров

МИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Шихова заняла третье место в зачете Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров.

Источник: РИА "Новости"

В заключительном забеге на этапе Кубка мира в Минске российская спортсменка заняла шестое место, показав результат 1 минута 59,06 секунды. Победительницей стала японка Михо Такаги (1.56,36), на второй позиции расположилась голландка Маррит Леенстра (1.57,23), третьей стала ее соотечественница Лотте ван Беек (1.57,98).

В общем зачете на дистанции 1500 метров первое место заняла Такаги, набрав 550 очков. Второй стала Леенстра (390), третьей — Шихова (281).

32-летняя Шихова является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи в командной гонке, чемпионкой Европы 2018 года на дистанции 1000 метров, обладателей серебряной медали турнира на 1500 м. Спортсменка пропустила Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане, так как не получила приглашения от Международного олимпийского комитета.

Этап Кубка мира в Минске завершится в воскресенье.

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