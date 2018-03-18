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15:44 (мск), источник: ТАСС

Конькобежка Голикова стала третьей в зачете Кубка мира на дистанции 500 метров

МИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Россиянка Ангелина Голикова заняла третье место в зачете Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 500 метров.

В заключительном забеге на этапе Кубка мира в Минске российская спортсменка заняла первое место, показав результат 38,08 секунды. На второй позиции расположилась австрийка Ванесса Херцог (38,11), третьей стала еще одна россиянка Ольга Фаткулина.

В общем зачете на дистанции 500 метров первое место заняла Херцог, набрав 795 очков. Второй стала чешка Каролина Эрбанова (786), третьей — Голикова (709). Фаткулина в итоге стала пятой (563).

26-летняя Голикова является серебряным призером чемпионата Европы 2018 года в Коломне на этой же дистанции, а также обладательницей золотой медали турнира в командном спринте.

Этап Кубка мира в Минске завершится в воскресенье.

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