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01:37 (мск), источник: ТАСС

Российский шорт-трекист Елистратов завоевал бронзу на дистанции 500 м на чемпионате мира

ТАСС, 17 марта. Россиянин Семен Елистратов стал третьим на дистанции 500 метров на чемпионате мира по шорт-треку, который проходит в Монреале.

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В финальном забеге спортсмен показал результат 40,827 секунды. Победу одержал южнокореец Хван Дэ Хон (40,742), серебро у Жэнь Цзывэя из Китая (40,805).

Российский шорт-трекист Виктор Ан выбыл на стадии четвертьфинала, Денис Айрапетян закончил выступление в предварительных забегах. Ранее в Монреале Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 метров.

В активе 27-летнего спортсмена золото (эстафета) и бронза (1500 м) Олимпийских игр, а также золото (1500 м) и серебро (эстафета) чемпионатов мира.

Мировое первенство в Монреале завершится 18 марта.

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