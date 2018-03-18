Об этом хоккеист рассказал в соцсети
Российский шорт-трекист Елистратов завоевал бронзу на дистанции 500 м на чемпионате мира
ТАСС, 17 марта. Россиянин Семен Елистратов стал третьим на дистанции 500 метров на чемпионате мира по
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ТАСС, 17 марта. Россиянин Семен Елистратов стал третьим на дистанции 500 метров на чемпионате мира по
В финальном забеге спортсмен показал результат 40,827 секунды. Победу одержал южнокореец Хван Дэ Хон (40,742), серебро у Жэнь Цзывэя из Китая (40,805).
Российский
В активе 27-летнего спортсмена золото (эстафета) и бронза (1500 м) Олимпийских игр, а также золото (1500 м) и серебро (эстафета) чемпионатов мира.
Мировое первенство в Монреале завершится 18 марта.