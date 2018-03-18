Российский шорт-трекист Елистратов завоевал бронзу на дистанции 500 м на чемпионате мира

Виктор Ан после недопуска на Олимпиаду стартует на ЧМ по шорт-треку в Монреале

В финальном забеге спортсмен показал результат 40,827 секунды. Победу одержал южнокореец Хван Дэ Хон (40,742), серебро у Жэнь Цзывэя из Китая (40,805).

Российский шорт-трекист Виктор Ан выбыл на стадии четвертьфинала, Денис Айрапетян закончил выступление в предварительных забегах. Ранее в Монреале Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 метров.

В активе 27-летнего спортсмена золото (эстафета) и бронза (1500 м) Олимпийских игр, а также золото (1500 м) и серебро (эстафета) чемпионатов мира.