Олимпийский чемпион Пхенчхана: «Минск-Арена» впечатлила универсальностью

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Атлет впервые выступает в Минске и высоко оценил возможности спорткомплекса. «Это отличный спортивный кластер: здесь не только стадион для бега на коньках, но и велодром, и хоккейная арена. Несомненно, уникальный объект», — отметил норвежец.

Ховард Лорентцен отметил, доволен третьим местом в забеге на 1000 м и сезоном в целом, в котором удалось стать олимпийским чемпионом: «Будет тяжело провести еще один такой замечательный сезон, но я хочу выиграть как можно больше наград», — подчеркнул он.

Победителем в забеге на 1000 м стал Кьелд Нейс (Нидерланды). Он преодолел дистанцию за 1 мин. 09,23 сек. Его соотечественник Кай Вербей стал вторым — +0,17 сек. На третью ступень пьедестала поднялся норвежский конькобежец Ховард Лорентцен — +0,22 сек.

В забеге на 1000 м белорус Игнат Головатюк занял 10 место, финишировав с отставанием +1,84 сек. от лидера. «Приятно было бежать при родных трибунах. К сожалению, результата хотелось показать выше. Хотя сезон для меня получился неплохой. Поставленные задачи выполнил — попал на Олимпиаду и выступил на финальном этапе Кубка мира в Минске», — рассказал Игнат Головатюк.