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19:46 (мск), источник: БЕЛТА

Марина Зуева завоевала серебро на 3000 м на финальном этапе КМ по конькобежному спорту

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская конькобежка Марина Зуева стала второй на дистанции 3000 м на финальном этапе Кубка мира по конькобежному спорту, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Спортсменка уступила +2,78 сек. победителю забега Антоинетте де Йонг (Нидерланды). Бронзовым призером стала Ивани Блонден (Канада) с отставанием +2,92 сек. от победителя.

Марина Зуева поделилась своими впечатлениями от гонки после финиша: «Очень приятно стать второй. Я думала о том, что у меня еще нет медали, особенно после Олимпийских игр, когда я не смогла реализовать себя». Спортсменка также отметила, что чувствовала себя спокойнее на домашней арене. «Сезоном довольна. Удалось отобраться на Олимпийские игры и достойно там выступить, а под конец сезона еще и такой подарок себе сделала, как медаль на финальном этапе дома».

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