Марина Зуева завоевала серебро на 3000 м на финальном этапе КМ по конькобежному спорту

Марина Зуева поделилась своими впечатлениями от гонки после финиша: «Очень приятно стать второй. Я думала о том, что у меня еще нет медали, особенно после Олимпийских игр, когда я не смогла реализовать себя». Спортсменка также отметила, что чувствовала себя спокойнее на домашней арене. «Сезоном довольна. Удалось отобраться на Олимпийские игры и достойно там выступить, а под конец сезона еще и такой подарок себе сделала, как медаль на финальном этапе дома».