Воронина призналась, что чувствует опустошение после Олимпиады в Пхёнчхане

На Олимпиаде в Южной Корее выступили лишь трое российских конькобежцев, помимо Ворониной, это Сергей Трофимов и Ангелина Голикова. В субботу на заключительном в сезоне этапе Кубка мира в Минске Воронина стала пятой на дистанции 3000 метров с результатом 4 минуты 13,23 секунды, а по итогам сезона стала третьей в общем зачете на этой дистанции.

«Главное, было удержаться в итоговой тройке сезона. Довольна третьим местом, это и хорошо. Конечно, сегодня не совсем хороший результат, но я уже бежала из последних сил, выжимая из себя все остатки. Приехала домой после Олимпиады, какие-то эмоции на льду были еще дня два, тренировалось прилично, а потом наступило опустошение, силы меня куда-то покинули, желание пропало. Видимо, все эмоции у меня остались на Олимпиаде», — сказала Воронина.