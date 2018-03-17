Конькобежка Воронина стала третьей в зачете Кубка мира на дистанции 3000 м

Источник: ИТАР-ТАСС

В забеге на этой дистанции на заключительном этапе Кубка мира в Минске 23-летняя спортсменка заняла пятое место, показав результат 4 минуты 13,23 секунды. Первой стала голландка Антоинетте де Йонг (4.08,85), на второй позиции белоруска Марина Зуева (4.11,63), третье место у канадки Ивани Блонден (4.11,77).

В зачете Кубка мира на дистанции 3000 метров первое место заняла де Йонг (445 очков), второе — Блонден (439), третье — Воронина (391).