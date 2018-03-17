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19:15 (мск), источник: ТАСС

Конькобежка Воронина стала третьей в зачете Кубка мира на дистанции 3000 м

МИНСК, 17 марта. /ТАСС/. Российская конькобежка Наталья Воронина заняла третье место в зачете Кубка мира на дистанции 3000 метров.

Источник: ИТАР-ТАСС

В забеге на этой дистанции на заключительном этапе Кубка мира в Минске 23-летняя спортсменка заняла пятое место, показав результат 4 минуты 13,23 секунды. Первой стала голландка Антоинетте де Йонг (4.08,85), на второй позиции белоруска Марина Зуева (4.11,63), третье место у канадки Ивани Блонден (4.11,77).

В зачете Кубка мира на дистанции 3000 метров первое место заняла де Йонг (445 очков), второе — Блонден (439), третье — Воронина (391).

Воронина является бронзовым призером Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане на дистанции 5000 м, в ее активе также три бронзовые медали чемпионатов мира в командных гонках.

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