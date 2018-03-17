Юсков заявил, что этап Кубка мира в Минске дается ему физически тяжело

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Катастрофа MH17: Boeing нацеливали на «борт» Путина - СМИ
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка
Стало известно, кто провез вещество, отравившее Скрипаля
Блейк Лайвли пришла на модную презентацию в плюшевом костюме
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Ливерпуль
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
20:30
Вольфсбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Хетафе
Хоккей. НХЛ
1-й период
Баффало Сэйбрз0
Чикаго Блэкхокс0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Удинезе0
Сассуоло0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Анжи2
Тосно0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Рубин1
Спартак М1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бордо0
Ренн1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Тамбов2
Луч-Энергия0
Хоккей. НХЛ
21:00
Флорида Пантерз
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Кан
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Труа
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Страсбур
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия3
Алавес1
Футбол. Зарубежный
22:45
Бетис
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
22:45
СПАЛ
Ювентус
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд0
Кристал Пэлас2
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут2
Вест Бромвич Альбион1
Футбол. Зарубежный
18:00
Стоук Сити1
Эвертон2
Хоккей. НХЛ
23:00
Лос-Анджелес Кингз
Нью-Джерси Дэвилз
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М3
Хоффенхайм3
Футбол. Зарубежный
17:30
Гамбург1
Герта2
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург1
Вердер3
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф3
Майнц0
Биатлон. Биатлон
17:15
Осло (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА1
Локомотив2
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА2
Йокерит0
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс4
Металлург Мг1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар0
Уфа1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика1
Ротор-Волгоград0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Зенит-20
Авангард К4
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-20
Кубань0
Футбол. Зарубежный
15:00
Депортиво1
Лас-Пальмас1
Хоккей. НХЛ
18.03
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
18.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
18.03
Каролина Харрикейнз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
18.03
Коламбус Блю Джэкетс
Оттава Сенаторз
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават ЮлаевОТ3
Трактор2
Биатлон. Биатлон
14:30
Осло (Норвегия)
Эстафета (Ж)
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т2
Ростов2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник1
Волгарь1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень1
Томь1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург3
Олимпиец0
Хоккей. НХЛ
18.03
Сент-Луис Блюз
Нью-Йорк Рейнджерс
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь0
Крылья Советов1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей1
Факел0
Хоккей. НХЛ
18.03
Аризона Койотс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
18.03
Ванкувер Кэнакс
Сан-Хосе Шаркс
Футбол. Премьер-лига
11:00
СКА-Хабаровск0
Урал3
Все события
«Газпром» достал козырь, побить который Киеву нечем - эксперт
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая
Фуркад выиграл пасьют на этапе КМ в Хольменколлене
Большунов занял первое место в масс-старте на этапе Кубка мира
40-летняя Наталия Орейро выглядит на 25 лет
Блейк Лайвли пришла на модную презентацию в плюшевом костюме
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
10«Барселона» уже почти чемпион
21Марселу отменил Березину для «Лиона»
19:10 (мск), источник: ТАСС

Юсков заявил, что этап Кубка мира в Минске дается ему физически тяжело

МИНСК, 17 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Этап Кубка мира в Минске дается российскому конькобежцу Денису Юскову физически тяжело. Об этом он заявил ТАСС.

В субботу в Минске стартовал заключительный в сезоне этап Кубка мира. На дистанции 1000 м Юсков показал восьмое время — 1 минута 10,32 секунды.

«Конечно, сегодняшнее выступление оцениваю плохо, но пока не могу понять, в чем дело. Было очень тяжело физически. Первый круг получился нормальным, а потом ноги быстро закислились, это очень странно. Совсем немного времени остается до завтрашнего дня, там будут мои профильные дистанции, думаю, получится лучше», — заявил Юсков.

Юсков, как и другие лидеры сборной России, не получил от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашения на Игры в Пхёнчхане. «Мы готовились к Олимпийским играм, но внутренне, конечно, склонялись к тому, что нас могут не допустить. Получилось, что достаточно большой промежуток времени я провел без стартов. Планировали контрольный старт две недели назад в Германии, но я там немного приболел и дернул ногу», — рассказал конькобежец.

С 23 по 25 марта в подмосковной Коломне пройдут Всероссийские соревнования для неприглашенных на Олимпиаду конькобежцев. «Уже быстрее хочется закончить сезон и закончить на мажорной ноте, поэтому постараюсь сегодня провести работу над ошибками. В Коломне будут полегче соперники, хотя мотивация большая, даже повыше, чем здесь, в Минске», — заключил Юсков.

 Ковальчук продает за 7,1 млн рублей подаренный за победу на Олимпиаде автомобиль
Что сказал Бьорндален о бойкоте соревнований в России
Фуркад выиграл пасьют на этапе КМ в Хольменколлене
Большунов занял первое место в масс-старте на этапе Кубка мира
Чешский биатлонист: Русские могут поменять наши допинг-пробы
«Уфа» обыграла «Краснодар» в выездном матче чемпионата России
Француженки выиграли эстафету на этапе Кубка мира по биатлону
Ханни — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Рубином»
Российская конькобежка стала третьей в зачете Кубка мира
Новости
Авто
Toyota Camry нового поколения: «Авто Mail.Ru» начал первый тест Прямо сейчас редактор «Авто Mail.Ru» Вадим Гагарин тестирует Toyota Camry нового поколения!
Hi-Tech
Как работает роторно-поршневой двигатель: зрелищный ролик в slow-mo Как движется механизм роторно-поршневого двигателя во время работы: удивительные кадры.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Алла Пугачева, Джиган: кто повлиял на жизнь и судьбу Юлии Самойловой Юлия Самойлова уже второй год готовится к поездке на «Евровидение». День икс приближается, поэтому предлагаем вспомнить
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь