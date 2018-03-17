Конькобежка Шихова выиграла зачет Кубка мира на дистанции 1000 м

В забеге на этой дистанции на заключительном этапе Кубка мира в Минске спортсменка заняла третье место, показав результат 1 минута 16,73 секунды. Первой стала голландка Маррит Ленстра (1.15,82), второй — Хеге Бёкко (1.16,03).

В зачете на дистанции 1000 метров Шихова набрала 444 очка, на 24 балла опередив Ленстру. Третьей стала Бёкко (393). Перед заключительным этапом Кубка мира ближайшей преследовательницей россиянки была японка Нао Кодайра, которая пропустила этап в Минске.