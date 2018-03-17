Финал конькобежного сезона: Юсков поборется за победу в общем зачете Кубка мира

Источник: РИА "Новости"

Заключительный этап соревнований пройдет в столице Белоруссии 17—18 марта .

Юсков, Лорентсен или…

В Минске из сильнейших российских конькобежцев не выступит только Павел Кулижников, которого все еще беспокоит травма, однако, если говорить в целом, это первый шанс увидеть команду России практически в полном сборе после того, как большая ее часть не была допущена до Олимпийских игр.

После Пхенчхана уже состоялись чемпионаты мира в спринтерском и классическом многоборье, но и на них команда выступала не оптимальным составом. Кулижников пропустил турнир в китайском Чанчуне, как и травмированный Мурашов, Юсков не поехал на чемпионат мира в классическом многоборье в Амстердаме, но финальный этап Кубка мира изначально был у него в планах как у одного из лидеров общего зачета.

На данный момент в классификации лидирует олимпийский чемпион из Норвегии Ховар Лорентсен (640 очков), Юсков идет вторым (595), третьим — еще один представитель сборной Норвегии Сверре Лунде Педерсен (500). При этом Юсков является лидером Кубка мира на дистанции 1500 метров, победив на всех четырех этапах, на которых стартовал в этом сезоне. Также он находится на четвертой позиции в зачете Кубка мира на дистанции 1000 м.

У женщин в общем зачете лидирует японка Михо Такаги (800), второй идет ее партнерша по сборной Нао Кодайра (700), третьей — голландка Маррит Леенстра (550).

Кто и где среди лучших?

Кроме Юскова, среди претендентов на призовые места в зачете на своих дистанциях Екатерина Шихова, возглавляющая рейтинг на 1000 м и занимающая третье место на 1500 м, Ангелина Голикова (500 м), Александр Румянцев (5000 и 10 000 м) и Наталья Воронина с третьей суммой баллов на длинных дистанциях. Также российские конькобежцы претендуют на Кубок мира в женском и мужском командном спринте.