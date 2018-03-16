Виктор Ан после недопуска на Олимпиаду стартует на ЧМ по шорт-треку в Монреале

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира пройдет 16—18 марта в Монреале. Сборная России выступит в Канаде уже в полноценном статусе, в отличие от Олимпийских игр в Южной Корее, где спортсмены команды выходили в форме с лейблом «Олимпийского атлета из России», без права на демонстрацию национального флага и пение российского гимна, и в усеченном составе.

Ан и Бородулина — в составе

К Играм-2018 Международным олимпийским комитетом без объяснения причин не были допущены шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, де-факто третий номер сборной, прогрессирующий шорт-трекист Денис Айрапетян и пятикратная чемпионка Европы Татьяна Бородулина. Все трое стартуют в Монреале. МОК также не выдал приглашения на Олимпиаду Евгении Захаровой и олимпийскому чемпиону Соич-2014 в эстафете Владимиру Григорьеву, но в состав на чемпионат мира эти спортсмены не попали уже по спортивным показателям.

Год назад на чемпионате мира в Роттердаме россияне остались без медалей, результаты сборной в текущем сезоне Кубка мира не добавляли оптимизма, чемпионат Европы в Дрездене скрасил впечатления (8 медалей всего при одной золотой), но оставил вопросы, так как на европейском первенстве по географическим причинам не могли выступить многие лидеры мирового шорт-трека.

«Что касается Олимпиады, то основные наши надежды связаны с эстафетой», — говорил в конце января президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов, имея в вижу эстафету женскую, так как в мужской россияне не выступили из-за банальной нехватки участников. А медаль Пхенчхана пришла в личном зачете — Елистратов взял бронзу на дистанции 1500 метров.

Чемпионат мира в Канаде может стать последним для Ана, у которого в активе только золотых медалей подобных турниров восемнадцать. Но Виктор пока рассматривает вариант продолжения карьеры. «На 100% я еще не определился, но ситуацию с возможностью продолжить профессиональную карьеру рассматриваю как 50 на 50», — признался Ан. «Только положительно могу воспринять решение Виктора, если он продолжит карьеру», — заявил главный тренер сборной России Андрей Максимов.

Олимпийские звезды прибывают в Монреаль

Елистратов — один из кандидатов на награды дистанций 1500 и 1000 метров и в Монреале. По поводу «пятисотки», где важно не столько тактическое мышление, чем сильны Елистратов и Ан, а физическая быстрота, есть сомнения. Правда, старт в Канаде пропустит олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 на «пятисотке» китаец У Дацзин.

Спринт является профилем и для экс-спортсмена сборной России, а ныне представителя Франции Дмитрия Мигунова, но он, видимо, вновь выступит только в эстафете. Сборная Южной Кореи выставила в Монреале сильнейший олимпийский состав, в который вошли, в частности, обладатель золота на 1500 и бронзы на 500 метров Им Хё Чжун и серебряный призер Игр на «пятисотке» Хван Дэ Хон, который ждал от себя гораздо большего на домашней Олимпиаде.

Лучший из возможных состав и у олимпийских чемпионов в эстафете из Венгрии, и у хозяев-канадцев, включая олимпийского чемпиона на «тысяче» Самюэля Жирара, а в соревнованиях среди женщин выступят опытные Валери Мальтэ, Марьянн Семен Елистратов и Ким Бутен, завоевавшая медали на всех трех дистанциях в олимпийском Канныне. Двукратная олимпийская чемпионка 2018 года кореянка Чхве Мин Джон прибыла в Канаду со своим боевыми подругами Сим Сок Хи, Ким А Ран, способными добиться наград во всех дисциплинах.