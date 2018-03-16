Виктор Ан после недопуска на Олимпиаду стартует на ЧМ по шорт-треку в Монреале
САРАТОВ, 16 мар — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Чемпионат мира по
САРАТОВ, 16 мар — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Чемпионат мира по
Чемпионат мира пройдет
Ан и Бородулина — в составе
К Играм-2018 Международным олимпийским комитетом без объяснения причин не были допущены шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан,
Год назад на чемпионате мира в Роттердаме россияне остались без медалей, результаты сборной в текущем сезоне Кубка мира не добавляли оптимизма, чемпионат Европы в Дрездене скрасил впечатления (8 медалей всего при одной золотой), но оставил вопросы, так как на европейском первенстве по географическим причинам не могли выступить многие лидеры мирового
«Что касается Олимпиады, то основные наши надежды связаны с эстафетой», — говорил в конце января президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов, имея в вижу эстафету женскую, так как в мужской россияне не выступили
Чемпионат мира в Канаде может стать последним для Ана, у которого в активе только золотых медалей подобных турниров восемнадцать. Но Виктор пока рассматривает вариант продолжения карьеры. «На 100% я еще не определился, но ситуацию с возможностью продолжить профессиональную карьеру рассматриваю как 50 на 50», — признался Ан. «Только положительно могу воспринять решение Виктора, если он продолжит карьеру», — заявил главный тренер сборной России Андрей Максимов.
Олимпийские звезды прибывают в Монреаль
Елистратов — один из кандидатов на награды дистанций 1500 и 1000 метров и в Монреале. По поводу «пятисотки», где важно не столько тактическое мышление, чем сильны Елистратов и Ан, а физическая быстрота, есть сомнения. Правда, старт в Канаде пропустит олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 на «пятисотке» китаец У Дацзин.
Спринт является профилем и для
Лучший из возможных состав и у олимпийских чемпионов в эстафете из Венгрии, и у
Россиянки постараются реабилитироваться за неудачу на Олимпиаде в эстафете, а в личных дисциплинах основные надежды, как и прежде, связаны с Софьей Просвирновой и Екатериной Ефременковой. Олимпийская чемпионка 2018 года на дистанции 500 метров итальянка Арианна Фонтана заявила, что выступит в Монреале лишь в эстафете