Призер ОИ-2018 конькобежка Ким Бо Рым госпитализирована с психическим расстройством

По информации источника, у 25-летней конькобежки диагностирован тревожный невроз. В больницу также доставили мать спортсменки с такими же симптомами.

На Олимпиаде в Пхёнчхане Ким Бо Рым стала участницей конфликта в южнокорейской сборной. Спортсменка обвинила свою партнершу по команде Но Сон Ён в плохом выступлении в командной гонке, в которой сборная Южной Кореи показала восьмой результат.