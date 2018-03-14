Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Призер ОИ-2018 конькобежка Ким Бо Рым госпитализирована с психическим расстройством
ТАСС, 14 марта. Серебряный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане в
ТАСС, 14 марта. Серебряный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане в
По информации источника, у 25-летней конькобежки диагностирован тревожный невроз. В больницу также доставили мать спортсменки с такими же симптомами.
На Олимпиаде в Пхёнчхане Ким Бо Рым стала участницей конфликта в южнокорейской сборной. Спортсменка обвинила свою партнершу по команде Но Сон Ён в плохом выступлении в командной гонке, в которой сборная Южной Кореи показала восьмой результат.