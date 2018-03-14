Конькобежцы Юсков и Фаткулина вошли в состав сборной России на финал КМ в Минске

Источник: РИА "Новости"

У мужчин на дистанции 500 м выступят Руслан Мурашов и Артем Кузнецов, Юсков и Алексей Есин выйдут на старт на дистанции 1000 м, Юсков также примет участие в забеге на 1500 м. Данила Семериков и Александр Румянцев выступят на дистанции 5000 м, Семериков также примет участие в масс- старте. В мужском командном спринте от России побегут Мурашов, Есин и Кузнецов.

В женском забеге на 500 м примут участие Фаткулина и Ангелина Голикова; Фаткулина, Голикова и Екатерина Шихова побегут на дистанции 1000 м. Шихова, Наталья Воронина и Юлия Скокова заявлены на 1500 м, Воронина и Анна Юрикова примут участие в забеге на 3000 м. В масс-старте побегут Елизавета Казелина и Виктория Филюшкина, для участия в командном спринте заявлены Фаткулина, Голикова и Казелина.

Юсков является трехкратным чемпионом мира на дистанции 1500 м, также в его активе две серебряные и одна бронзовая медали мировых первенств, Юскову принадлежит мировой рекорд на дистанции 1500 м (1 минута 41,02 секунды). Фаткулина завоевала серебро Олимпийских игр 2014 года в Сочи на 500-метровке, на завершившимся в марте чемпионате мира в спринтерском многоборье спортсменка стала третьей.

Юсков и Фаткулина не смогли выступить на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане — Фаткулина не получила приглашения из-за нарушения антидопинговых правил на Играх в Сочи (позднее Спортивный арбитражный суд оправдал ее и еще 27 российских спортсменов, восстановил их результаты с Олимпиады-2014 и снял пожизненное отстранение от Игр), Юсков не принял участие в соревнованиях из-за несоответствия критерию Международного олимпийского комитета (МОК) об отсутствии у претендующих на участие в Играх-2018 российских спортсменов нарушения антидопинговых правил на протяжении карьеры.