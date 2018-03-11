Голландский конькобежец Руст стал чемпионом мира в классическом многоборье

На дистанции 500 метров 22-летний спортсмен показал лучшее время, в забегах на 1500 и 5000 метров стал вторым, на 1000 метров — четвертым.

На заключительной дистанции 10 000 метров лучший результат показал россиянин Данила Семериков (13.40,36), но был дисквалифицирован, в итоговом протоколе он занял восьмое место. Российские конькобежцы Сергей Трофимов и Сергей Грязцов завершили выступление по результатам трех дистанций.

На чемпионате мира по классическому многоборью участники преодолевают по четыре дистанции — 500, 1500 и 5000 м у мужчин и женщин, а также 3000 метров у женщин и 10000 метров у мужчин. Победители определяются по наименьшему количеству очков, заработанных после каждого старта.