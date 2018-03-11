Голландский конькобежец Руст стал чемпионом мира в классическом многоборье

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
Юлия Пересильд поделилась редким снимком с дочками
"Я решил, что это салют": Путин об обстреле его вертолета в Чечне
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тулуза1
Марсель1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетик2
Леганес0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Интер0
Наполи0
Хоккей. НХЛ
12.03
Калгари Флэймз
Нью-Йорк Айлендерс
Футбол. Зарубежный
20:30
Лас-Пальмас0
Вильярреал2
Хоккей. НХЛ
12.03
Питтсбург Пингвинз
Даллас Старз
Футбол. Зарубежный
20:00
Боруссия Д3
Айнтрахт Ф2
Футбол. Зарубежный
20:00
Дженоа0
Милан1
Хоккей. НХЛ
19:30
Чикаго Блэкхокс3
Бостон Брюинз1
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М1
СКА-Хабаровск0
Футбол. Зарубежный
19:00
Борнмут1
Тоттенхэм Хотспур4
Футбол. Зарубежный
19:00
Лион1
Кан0
Хоккей. НХЛ
12.03
Аризона Койотс
Ванкувер Кэнакс
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико3
Сельта0
Биатлон. Биатлон
18:10
Контиолахти (Финляндия)
Масс-старт (Ж)
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт0
РБ Лейпциг0
Футбол. Зарубежный
17:00
Генгам2
Ницца5
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри2
Лацио2
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья0
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло1
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне4
Сампдория1
Футбол. Зарубежный
17:00
Ювентус2
Удинезе0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат0
ЦСКА3
Футбол. Зарубежный
16:30
Арсенал3
Уотфорд0
Биатлон. Биатлон
15:30
Контиолахти (Финляндия)
Масс-старт (М)
Футбол. Зарубежный
14:30
Фиорентина1
Беневенто0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ростов0
Зенит0
Футбол. Зарубежный
14:00
Эспаньол2
Реал Сосьедад1
Все события
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу в матче РФПЛ
«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче чемпионата России
«Весь в деда»: в Сети обсуждают внешность внука Андрея Миронова
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Специалисты выяснили, почему женщины жалеют о случайном сексе
Оцарапанной собакой британке пришлось заменить тазобедренный сустав
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
12Моуринью обыграл Клоппа в главном матче выходных
21Марселу отменил Березину для «Лиона»
22:51 (мск), источник: ТАСС

Голландский конькобежец Руст стал чемпионом мира в классическом многоборье

ТАСС, 11 марта. Голландец Патрик Руст стал первым на чемпионате мира по конькобежному спорту в классическом многоборье. Соревнования проходили в Амстердаме.

На дистанции 500 метров 22-летний спортсмен показал лучшее время, в забегах на 1500 и 5000 метров стал вторым, на 1000 метров — четвертым.

Серебро завоевал норвежец Сверре Педерсен, проигравший победителю по сумме четырех дистанций 0,4 секунды, бронза у голландца Марселя Боскера (+1,41 секунды).

На заключительной дистанции 10 000 метров лучший результат показал россиянин Данила Семериков (13.40,36), но был дисквалифицирован, в итоговом протоколе он занял восьмое место. Российские конькобежцы Сергей Трофимов и Сергей Грязцов завершили выступление по результатам трех дистанций.

Ранее в женских соревнованиях победу одержала японка Михо Такаги.

На чемпионате мира по классическому многоборью участники преодолевают по четыре дистанции — 500, 1500 и 5000 м у мужчин и женщин, а также 3000 метров у женщин и 10000 метров у мужчин. Победители определяются по наименьшему количеству очков, заработанных после каждого старта.

 Матч грозненского "Ахмата" закончился дракой футболистов (видео)
Жозе Моуринью будет работать на российском телеканале
Шипулин завоевал бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира
ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу в матче РФПЛ
«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче чемпионата России
Не наша война. Хинц выиграла масс-старт, Юрлова далеко
Мартен Фуркад подарил серебряную медаль российской болельщице
Билялетдинов: Штрафной «Спартака» в концовке был придуман
Новости
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
Актриса, которая будоражит: Шэрон Стоун отмечает 60-летие В честь дня рождения блистательной голливудской дивы рассказываем, за что в нее необходимо влюбиться прямо сейчас (если по каким-то причинам вы до сих пор избежали этой участи)
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В Москве попытались ограбить квартиру депутата Госдумы
Названо число пустующих квартир в Москве
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Как живут Беркова, Терехин, Боня и другие звезды «Дома-2» (фото) Телестройка никак не закончится вот уже 14 лет.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь