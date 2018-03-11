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19:44 (мск), источник: Советский спорт

Феноменальная развязка ЧМ по конькам в классике — падение Педерсена

Сенсационно завершился 112-й чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье — ехавший за золотом норвежец Сверре Лунде Педерсен упал на последней дистанции и подарил золото Патрику Русту, а Свен Крамер и вовсе остался без медали.

Источник: Советский спорт

Заключительный день ЧМ на открытом футбольном стадионе в Амстердаме наконец-то побаловал 30-тысячную аудиторию солнечной погодой. После дистанции 1500 метров ситуация турнирной таблице до боли напоминала вчерашний расклад перед «пятеркой» у женщин. Впереди ярко выраженный лидер, а за ним три представителя Нидерландов. Но если лидерство Михо Такаги после трех дистанций (да и ее итоговая победа) отнюдь не выглядела сенсационной, то блестящее выступление норвежца Сверре Лунде Педерсена, который после трех дистанций практически снял все вопросы о чемпионстве — стало весьма удивительным. Впрочем, викинг проводит отличный сезон, но все же когда на дорожке девятикратный чемпион в классике Свен Крамере, то поверить в его поражение невозможно. Лишь дважды за последние 11 лет Крамер не становился чемпионом. И оба раза причина этого была одна и та же — отсутствие голландца на ЧМ.

Сверре Лунде Педерсен выиграл «полуторку» в одни ворота. Голландец Патрик Руст отстал от него на полторы секунды, уступив лидерство и по сумме. Крамер стал лишь пятым, на заключительной «десятке» ему нужно было отыграть более 16 секунд. С учетом победы новержца на «пятерке» задача казалась невыполнимой. Отметим также третье место на дистанции 1500 метров латыша Харольда Силовса.

Снова неплохо смотрелись российские конькобежцы. Сергей Трофимов занял девятое место, став в итоге десятым. Сергей Грязцов замкнул дюжину сильнейших, а по сумме занял 13-е место. Но главной сенсацией для нашей сборной на этом турнире стало выступление Данилы Семерикова. На «полуторке» он стал 15-м, а по сумме трех дистанций шел на девятом месте. Однако пятое место на «пятерке» и сложная система отбора восьми сильнейших на заключительную дистанцию позволили ему попасть в заветный список.

Забег на «десятке» Семериков провел против шведа Нильса ван дер Пула. Удивительно, но на дистанции вдвое короче эти ребята показали абсолютно одинаковый результат. История продолжилась и на 10 км. Они попеременно лидировали, а на финишную прямую приехали вровень. Данила выиграл у шведа всего одну сотую, однако после забега стало известно о дисквалификации Семерикова, который в итоговом протоколе стал все равно восьмым. А его соперник по забегу и вовсе стал первым на «десятке» и занял шестое место в общем зачете — настоящий прорыв для шведских коньков и результат тренировок под открытым небом. Шведы давненько не попадали в многоборье на заключительную дистанцию. А последняя медаль датирована 1983 годом. Тогда Биштет Томас Густафссон стал серебряным призером.

Последний забег навсегда войдет в историю конькобежного спорта. Педерсен с самого начала уехал от Крамера и по ходу дистанции на восемь секунд опережал текущего лидера. Крамер отставал все больше, рискуя остаться даже без серебра. И вдруг за три километра до финиша норвежец неожиданно упал. Он смог подняться, но потерял порядка 20 секунд, да и сбился с ритма. Свен воспользовался этим моментом и опередил Педерсена, но тот из последних сил смог все-таки догнать и обогнать абсолютного сникшего на последних кругах мультичемпиона. В итоге Педерсен стал пятым на дистанции 10 км и вторым по сумме, а Крамер и вовсе впервые в своей карьере остался без медали — финишировав на четвертом итоговом месте. А триумфатором впервые в своей карьере стал Патрик Руст. Еще один молодой голландец — Марсель Боскер — стал бронзовым призером. Отметим, что если бы не дисквалификация, то Семериков стал бы победителем на «десятке».

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