Золото ЧМ по конькам в классическом многоборье у женщин впервые уезжает в Японию

Источник: Советский спорт

Историческую победу отнюдь нельзя назвать сенсационной. Михо Такаги весь сезон доказывает, что на сегодня она лучшая конькобежка в мире. И пусть на Олимпиаде ей покорилось всего одно золото, а ее сестре Нани аж два, сегодняшняя победа показала полное превосходство Михи над всеми конкурентками. Для начала она оформила победу на «полуторке», еще больше увеличив отрыв в сумме над Ирен Вюст. А затем не позволила голландке отыграть на «пятерке» 11 секунд. Вюст хоть и выиграла последнюю дистанцию, но ее отрыв от финишировавшей четвертой Такаги составил всего три секунды. Ирен не смогла стать семикратной чемпионкой мира в многоборье, доехав под амстердамским дождем лишь до серебра.

Заполненный до отказа 35-тысячник стал сегодня свидетелем упорнейшей борьбы двух голландок за бронзу. В споре Аннук ван дер Вейден и Антуанетты де Йонг все решилось на последних метрах дистанции. Аннук оказалась чуть быстрее. Легендарная чешка Мартина Сабликова финишировала в общем зачете лишь шестой, пропустив вперед итальянку Франческу Лоллобриджиду. Российские девушки не выступали на последней дистанции, куда попадает восьмерка сильнейших. В итоговом протоколе Евгения Лаленкова заняла десятое место, а Юлия Скокова — 15-е.

Если женщины борьбу уже завершили, то мужчины сегодня только начали познавать все прелести состязания под открытым небом и проливным дождем. Из-за погодных условий на дистанции 5000 метров организаторы после каждых трех пар проводили подготовку льда. Начался же день со спринта. «Пятисотку» выиграл хозяин льда Патрик Руст. Вторым стал ветеран многоборья из Польши Конрад Нездведзки, замкнул тройку латыш Харольд Силовс. Свен Крамер финишировал с шестым результатом, на одну сотую опередив одного из главных своих конкурентов в борьбе за общую победу — норвежца Сверре Лунде Педерсена.

От российского трио особых успехов ждать изначально не приходилось. Тем приятнее оказалось выступление Данилы Семерикова. На «пятисотке» он занял лишь 18-е место, зато на «пятерке» показал пятый результат, который позволил ему в сумме стать девятым после первого дня и сохранить отличные шансы на попадание на последнюю дистанцию. Сергей Трофимов выступил стабильно — 10-й и 13-й результаты на дистанциях и 11-е место в сумме. Его тезка Грязцов идет пока на 14-й позиции (13-е и 14-е места на дистанциях).