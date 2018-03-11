Золото ЧМ по конькам в классическом многоборье у женщин впервые уезжает в Японию
Михо Такаги стала первой чемпионкой мира в классике мировых коньков за всю историю проведения турнира среди женщин — с 1936 года.
Михо Такаги стала первой чемпионкой мира в классике мировых коньков за всю историю проведения турнира среди женщин — с 1936 года.
Историческую победу отнюдь нельзя назвать сенсационной. Михо Такаги весь сезон доказывает, что на сегодня она лучшая конькобежка в мире. И пусть на Олимпиаде ей покорилось всего одно золото, а ее сестре Нани аж два, сегодняшняя победа показала полное превосходство Михи над всеми конкурентками. Для начала она оформила победу на «полуторке», еще больше увеличив отрыв в сумме над Ирен Вюст. А затем не позволила голландке отыграть на «пятерке» 11 секунд. Вюст хоть и выиграла последнюю дистанцию, но ее отрыв от финишировавшей четвертой Такаги составил всего три секунды. Ирен не смогла стать семикратной чемпионкой мира в многоборье, доехав под амстердамским дождем лишь до серебра.
Заполненный до отказа 35-тысячник стал сегодня свидетелем упорнейшей борьбы двух голландок за бронзу. В споре Аннук ван дер Вейден и Антуанетты де Йонг все решилось на последних метрах дистанции. Аннук оказалась чуть быстрее. Легендарная чешка Мартина Сабликова финишировала в общем зачете лишь шестой, пропустив вперед итальянку Франческу Лоллобриджиду. Российские девушки не выступали на последней дистанции, куда попадает восьмерка сильнейших. В итоговом протоколе Евгения Лаленкова заняла десятое место, а Юлия Скокова — 15-е.
Если женщины борьбу уже завершили, то мужчины сегодня только начали познавать все прелести состязания под открытым небом и проливным дождем.
От российского трио особых успехов ждать изначально не приходилось. Тем приятнее оказалось выступление Данилы Семерикова. На «пятисотке» он занял лишь 18-е место, зато на «пятерке» показал пятый результат, который позволил ему в сумме стать девятым после первого дня и сохранить отличные шансы на попадание на последнюю дистанцию. Сергей Трофимов выступил стабильно — 10-й и 13-й результаты на дистанциях и 11-е место в сумме. Его тезка Грязцов идет пока на 14-й позиции (13-е и 14-е места на дистанциях).
В общем зачете после двух дистанций лидирует Патрик Руст. На «пятерке» он стал четвертым, но проиграл тройке лидеров совсем немного. Главной сенсацией можно назвать не самое удачное выступление Крамера. Великий голландец неожиданно провалил два последних круга, что стоило ему победы на дистанции. А в общем зачете Свен и вовсе пока третий. Между ним и Рустом расположился Лунде Педерсен, который выиграл «пятерку». Впрочем, между первым и третьим местом всего 0,5 очка, поэтому вся борьба за победу еще впереди. А вот выбить вышеперечисленных конькобежцев из тройки вряд ли кому удастся. Идущий на четвертом месте голландец Марсель Боскер проигрывает Крамеру более полутора очков. Отметим также абсолютно провальное выступление олимпийского чемпиона на дистанции 10 км и мирового рекордсмена на обеих стайерских дистанциях — канадца