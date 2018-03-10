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00:59 (мск), источник: Советский спорт

Классика конькобежного спорта спустя 125 лет вернулась в Амстердам

В Амстердаме на футбольном стадионе сегодня стартовал чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье.

Планетарный форум по конькам в классическом многоборье — это чемпионат мира с самой длинной историей среди всех видов спорта. Нынешний стал уже 112-м по счету (турниры не проводились во время двух мировых войн). Самое любопытное, что первый ЧМ прошел в Амстердаме в 1893 году. Догадаетесь сколько раз после этого турнир возвращался в столицу страны — законодателя мод в конькобежном спорте? Не поверите — ни разу! Исторический камбэк этого года уже делает стартовавшее соревнование уникальным. Но это не единственный сюрприз, который подготовил ISU любителям конькобежного спорта.

Турнир проходит на открытом льду, что по нынешним временам огромная редкость. Но самое удивительное, что соревнуются быстрейшие люди планеты на футбольном стадионе, вмещающем около 35 тысяч зрителей. Впрочем, это далеко не рекордная аудитория для классики мировых коньков. В феврале 1962 года турнир принимали наши «Лужники». Тогда за забегами наблюдали свыше 100 тысяч зрителей.

Но вернемся в XIX век. Как и сейчас, тогда участники турнира соревновались на четырех дистанциях — 500, 1500, 5000 и 10000 метров. Это касается только мужчин. Женщины присоединились к турниру только в 1936 году. На первых чемпионатах мира победитель определялся удивительным для нынешних времен образом — нужно было выиграть три дистанции из четырех. Если такого героя не находилось, то чемпионом не становился никто. Серебряных и бронзовых медалей тогда и вовсе не существовало. Первым чемпионом мира стал голландец Яап Эден в 1893 году. На втором чемпионате победителя не нашлось, а потом Эден два года подряд вновь был вне конкуренции. В 1905 году чемпионат выиграл его соотечественник Кун де Конинг. После этого у «оранжевых» как отрезало. Следующего успеха у мужчин пришлось ждать 65 лет. Интересно, что и чемпионаты по многоборью в эти годы в Нидерландах не проводились (с 1906 по 1968 гг.).

А вот женщины приехали на чемпионат мира по классическому многоборью в Амстердам впервые. Сегодня стартовала именно женская часть турнира. Прошли забеги на 500 и 3000 метров. К сожалению, для российских болельщиков главной новостью первого дня были не результаты забегов, а внезапный отказ от стартов из-за недомогания Натальи Ворониной. Именно недавняя медалистка Олимпиады была главной нашей надеждой на ЧМ. Более того, если в мужской части наши тренеры подстраховались и взяли на турнир запасного спортсмена, то заменить Воронину никто не мог. В ее отсутствие честь страны отстаивают Юлия Скокова и Евгения Лаленкова. В забеге на 500 метров они выступили явно ниже своих возможностей, показав 13-й и 15-й результаты соответственно. А победила с огромным отрывом японка Михо Такаги, показав результат 39,01 сек., что просто феноменально для открытого катка, да еще и под проливным дождем и при температуре +8 градусов. Это заявка на общий успех, тем более с учетом провального восьмого места Ирен Вюст. Второе и третье места на «пятисотке» заняли немка Габриэла Хиршбихлер и японка Аяка Кикучи. Отметим также 18-е место «бабушки» конькобежного спорта Клаудии Пехштайн из Германии и 19-ю позиции не менее легендарной чешки Мартины Сабликовой. Всего на старт вышли 22 девушки.

После дистанции 3000 метров Такаги продолжила уверенно лидировать в сумме многоборья. Она финишировала второй, уступив четыре секунды Ирен Вюст. Сабликова стала третьей на «трешке», но по сумме она пока лишь восьмая. Вслед за Такаги и Вюст в общем зачете расположились Антуанетта де Йонг из Голландии и японка Кикучи. Евгения Лаленкова заняла восьмое место на дистанции 3000 км, а по сумме пока идет десятой. Скокова после 16-го места на второй дистанции оказалась на 13-й позиции после первого соревновательного дня. Завтра у девушек пройдут забеги на 1500 и 5000 метров, которые и определят чемпионку. А мужчины только начнут борьбу. Им предстоит пробежать «пятисотку» и пятикилометровку.

А в завершении еще два слова о традициях — на трибунах амстердамского стадиона присутствуют около 40 чемпионов мира прошлых лет в конькобежном спорте.

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