Воронина стартует на чемпионате мира по конькобежному многоборью в Нидерландах

Источник: ИТАР-ТАСС

На чемпионате мира участникам предстоит преодолеть по четыре дистанции — 500, 1500 и 5000 м у мужчин и женщин, а также 3000 м у женщин и 10000 м у мужчин. Соревнования пройдут в течение трех дней, итоги женского турнира будут подведены в субботу, мужского — в воскресенье, а заключительным видом программы станут стайерские забеги на 5000 и 10000 м. Победители определятся по наименьшему количеству очков, заработанных после каждого старта.

В состав сборной России на чемпионат мира в столице Нидерландов вошли Сергей Грязцов, Данила Семериков и Сергей Трофимов (запасной — Александр Румянцев), а также бронзовый олимпийский призер на дистанции 5000 метров Наталья Воронина, Евгения Лаленкова и Юлия Скокова.

Главным фаворитом чемпионата вновь является лидер сборной Нидерландов Свен Крамер, который побеждал в многоборье девять раз. На Олимпиаде в Пхёнчхане Крамер победил на дистанции 5000 м, а всего на его счету четыре олимпийских золота и 28 титулов на чемпионатах мира. В состав команды хозяев также вошли Марсел Боскер и Патрик Руст, в составе норвежской сборной выступят олимпийские чемпионы в командной гонке преследования Ховард Бёкко, Симен Нильсен и Сверре Педерсен, выступит в Амстердаме также Тед-Ян Блумен из Канады — олимпийский чемпион на 10000 м.

В женском турнире основные надежды сборной Нидерландов возлагаются на Ирен Вюст — шестикратную чемпионку мира в многоборье, которая в Пхёнчхане победила на дистанции 1500 м. Выступят на предстоящем чемпионате мира также Антоинетте де Йонг и Аннаук ван дер Вейден, олимпийские чемпионки в командной гонке преследования японки Аяка Кикути, Аяно Сато и Михо Такаги, а также опытные конькобежки Мартина Сабликова (Чехия) и Клаудия Пехштайн (Германия).

Лучшие — Гончаренко и Артамонова

Чемпионат мира пройдет на Олимпийском стадионе Амстердама. В столице Нидерландов состоялось и первое неофициальное первенство в многоборье в 1889 году, где участникам было необходимо победить на всех трех дистанциях — ½ мили (805 м), миля и две мили. Это сделать никому не удалось, потому чемпион мира и призеры объявлены не были. Первый официальный чемпионат мира в многоборье прошел в том же Амстердаме в 1893 году и завершился победой местного спортсмена Яапа Эдена.

За 125-летнюю историю турнира чаще других в многоборье побеждали конькобежцы из Нидерландов (51 раз) и Норвегии (41), на счету отечественных спортсменов 35 золотых наград. Трижды в 50-х годах побеждал Олег Гончаренко, у женщин четыре титула на счету Инги Артамоновой в 1957−65 годах. В 2011 году в канадском Калгари чемпионом мира стал Иван Скобрев.

Самыми титулованными многоборцами являются Свен Крамер (девять побед) и немка Гунда Ниман (восемь).