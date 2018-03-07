Конькобежка Воронина вошла в состав сборной России на ЧМ в классическом многоборье

Воронина стала бронзовым призером Олимпиады в Пхёнчхане на дистанции 5000 метров. Также она является трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира в командной гонке преследования. На чемпионате мира в классическом многоборье в 2017 году россиянка заняла шестое место.

Чемпионат мира в классическом многоборье пройдет в Амстердаме с 9 по 11 марта. Конькобежцы определят сильнейшего по сумме выступлений на дистанциях 500 м, 1500 м, 5000 м и 10000 м у мужчин и на дистанциях 500 м, 1500 м, 3000 м и 5000 м у женщин.