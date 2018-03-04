Конькобежка Фаткулина стала третьей на дистанции 500 м на спринтерском ЧМ

ТАСС, 4 марта. Российская конькобежка Ольга Фаткулина заняла третье место во втором забеге на 500 метров на чемпионате мира по спринтерскому многоборью, который проходит в китайском Чанчуне. Позднее в воскресенье конькобежки выступят на заключительной дистанции чемпионата мира — 1000 м.