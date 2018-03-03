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16:12 (мск), источник: Советский спорт

Голикова и Яманака — одни из героев первого дня ЧМ по конькам

Сегодня в китайском Чанчуне стартовал 49-й чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье.

Источник: Советский спорт

Турнир по традиции проводится в два дня. Спринтеры в субботу и воскресенье бегут 500 и 1000 метров. Победитель определяется по сумме четырех дистанций. Несмотря на то, что после окончания Олимпиады прошло меньше недели, ЧМ по спринтерскому многоборью собрал солиднейший состав. Так у женщин в Китай приехали и чемпионка ОИ на «пятисотке» Нао Кодаира из Японии и победительница на 1000-метровой дистанции — голландка Йорин тер Морс. Состав сборной России тоже выглядел весьма боеспособным: Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и молодая восходящая звездочка Дарья Качанова. Не приехала на турнир лишь Екатерина Шихова, которая могла бы занять высокое место благодаря удачным выступлениям в длинном спринте.

Первой из россиянок в борьбу вступила Качанова. Дарья отлично прошла первые сто метров, но на входе в последний поворот неожиданно упала, получив повреждение. Зато Голикова, бежавшая с Кодаирой, показала отличное время, которого ей хватило для второго места на «пятисотке». Японка же безоговорочно выиграла свою коронную дистанцию с рекордом катка — 37,23. Фаткулина финишировала пятой, уступив Йорин тер Морс и японке Го.

На «тысяче» россиянки выступили кучно. Фаткулина финишировала седьмой, Качанова — девятой, Голикова — десятой. По сумме двух дистанций Ольга вышла на пятое место, обойдя на одну позицию Ангелину. На четвертом месте голландка Маррит Леенстра, которую Фаткулина вполне может завтра подвинуть, а вот дотянуться до медали в многоборье нашим девушкам удастся только при падении кого-то из тройки лидеров. Кодаира на «тысяче» заняла лишь четвертое место, но запаса после первого забега ей хватило для лидерства после первого дня. На втором месте с отрывом в 0,21 очка идет тер Морс, выигравшая 1000-метровку с рекордом катка — 1:14,62. Третье место в общем зачете у американки Бриттани Боу, отстающей от лидера на 0,62 очка.

В мужской части соревнований шансы россиян побороться за высокие места изначально были не столько высоки, как в женской. В Китай из-за травм не приехали Руслан Мурашов и Павел Кулижников. Для последнего мировой сезон и вовсе уже закончен. Россия представляют в Чанчуне Алексей Есин и Михаил Козлов. Есин в этом сезоне никак не может обрести былую форму. Вот и на чемпионате мира он стал на «пятисотке» лишь 14-м. Козлов вовсе занял предпоследнее 22-е место, опередив лишь британского конькобежца с голландскими корнями.

Выиграл короткий спринт свежеиспеченный олимпийский чемпион Ховар Лоренцен. Норвежец обновил рекорд катка — 34,89. Три сотых ему уступил японец Даити Яманака — главный сюрприз этого забега. Японец явно не угадал с формой — в кубке мира он в этом году не блистал, а на Олимпиаде был уже пятым. Третьим к радости местной публики стал бронзовый призер ОИ Тиньюй Гао. Двукратный олимпионик Кьелд Найс финишировал 12-м. Зато на «тысяче» он выиграл с рекордом катка 1:08,97, что позволило голландцу ворваться в тройку лидеров по сумме двух дистанций. Борьба завтра предстоит нешуточная — лидеру Лоренцену, ставшему вторым на 1000-метровке, Найс проигрывает всего 0,2 очка. А между ними разместился Кай Вербай, уступающий норвежцу 15 сотых балла. Голландец стал седьмым на 500-метровой дистанции и третьим на километре.

Наши ребята во втором забеге дня немного поправили свое турнирное положение. Есин занял девятое место, а Козлов — 12-е. В общем зачете они идут 11-м и 17- местах соответственно.

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