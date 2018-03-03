Новое покорение Азии: конькобежцы поборются за титул сильнейших спринтеров мира

Источник: РИА "Новости"

Турнир пройдет 3 и 4 марта. Участникам предстоит дважды пробежать дистанции 500 и 1000 метров. Титул будет разыгрываться по сумме набранных очков.

В составе сборной России на этот турнир отправились дебютантка чемпионата мира Дарья Качанова, Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Михаил Козлов и призер чемпионата мира в спринте Алексей Есин.

Для Качановой, которая на юниорском уровне уже побеждала на чемпионатах мира, 2018-й — год дебютов на крупнейших турнирах уже среди взрослых. Ранее она дебютировала на этапах Кубка мира и чемпионате Европы, впереди — пробы в спринтерском многоборье.

«Лед в Чанчуне отличается от коломенского, он жестче и на катке холодно, почти как в Челябинске. В целом у нас все в порядке, готовы бежать, правда перестроиться во времени тяжело, все-таки плюс пять часов к московскому времени», — рассказала она.

Лидер сборной России в спринтерских видах Фаткулина никогда не поднималась на пьедестал на чемпионатах мира в спринтерском многоборье, но была призером в этой дисциплине на чемпионате Европы. За последние месяцы она вынуждена была пройти через слушания комиссии Дениса Освальда, которая пожизненно отстранила ее от участия в Олимпийских играх. Затем через слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS), который снял с нее отстранение и вернул серебро Олимпаиды-2014.

Однако даже после решения CAS Фаткулина не была допущена до Игр-2018 и смотрела их в России. Равно как и Алексей Есин, пропустивший Олимпиаду в Пхенчхане решением комиссии МОК. Из нынешних участников чемпионата мира в спринте от сборной России в Пхенчхане выступила только Голикова, которая вылетела из Сеула в Китай на следующий день после закрытия Игр.

Из Кореи в Пхенчхан также отправились олимпийская чемпионка и действующая обладательница титула Нао Кодайра из Японии, голландка Йорин тер Морс, выигравшая на Олимпиаде-2018 на дистанции 1000 м, призер Игр-2018 Бриттани Боу из США.