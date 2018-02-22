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22 февраля, источник: ТАСС

Кулижников пропустит остаток текущего сезона из-за травмы паха

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Лидер мужской сборной России по конькобежному спорту Павел Кулижников пропустит остаток текущего сезона из-за рецидива травмы паха. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Дмитрий Дорофеев.

Источник: РИА "Новости"

Кулижников не был приглашен Международным олимпийским комитетом (МОК) на Игры в Пхёнчхан.

«На фоне снижения мотивации и схода с пика формы Павел снова дернул ногу, о себе напомнила травма паха. Поэтому решили его приберечь. Невозможно весь сезон находиться в состоянии пика формы, Паша пропустит чемпионат мира и финал Кубка мира», — заявил Дорофеев.

Специалист отметил, что Кулижников, несмотря на повреждение, может принять участие в специальных соревнованиях для конькобежцев, не получивших допуск к участию в Играх-2018. Данный турнир должен пройти в марте. «Несмотря на все проблемы, Павел хочет там пробежать. Но пока точно сказать сложно, загадывать не будем», — отметил Дорофеев.

Кулижников является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, двукратным чемпионом мира в спринтерском многоборье. Дважды он выигрывал Кубок мира на дистанции 500 м (2014/15, 2015/16) и один раз на дистанции 1000 м (2014/15). Кулижников является действующими обладателем мирового рекорда на 500 м (33,98).

Чемпионат мира пройдет в китайском Чанчуне 3 и 4 марта. Финал Кубка мира состоится в Минске 17 и 18 марта.

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