Ан может войти в тренерский штаб сборной России
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Знаменитый
Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан намерен продолжить работу в
Предстоящее первенство страны приравнивается к альтернативным стартам для атлетов, не допущенных до Игр-2018, уточнил собеседник «Известий» в ОКР. Согласно распоряжению правительства РФ, призовые за победу в этих соревнованиях составят 4 млн рублей за золото, 2,5 млн — за серебро, 1,7 млн — за бронзу.
— После завершения карьеры Виктор может остаться в России и впоследствии войти в тренерский штаб сборной, — отметил источник. — Этот вопрос с Аном уже обсуждался — он обещал подумать и дать ответ.
В Союзе конькобежцев России (СКР) «Известиям» подтвердили заинтересованность в сотрудничестве с титулованным спортсменом, если он всё же примет решение повесить коньки на гвоздь.
— Мы заинтересованы в том, чтобы Виктор Ан остался работать в России, — сказал «Известиям» президент СКР Алексей Кравцов. — Но пока преждевременно обсуждать именно тренерскую позицию. Не исключено, что еще пару лет он будет выступать за нашу страну в качестве спортсмена.
В Корейском союзе катания на коньках (KSU) «Известиям» также сообщили, что рассматривают вариант сотрудничества с Виктором Аном.
— Виктор общался с нашими спортсменами, иногда помогал советами, ведь он
Виктор Ан оказался недоступен для комментариев, однако ранее 32-летний спортсмен заявлял, что возможность продолжения карьеры после Игр в Пхёнчхане он сам рассматривает как 50 на 50. При этом на Олимпийские игры в свою родную страну знаменитый
«Я искренне надеюсь на то, что МОК назовет причину моего недопуска, чтобы я смог отстоять свои честь и достоинство, на что имею полное право, как — искренне в это верю — имею право надеяться на доверие со стороны болельщиков, соперников, журналистов после стольких лет в
Виктор Ан — уроженец Южной Кореи. В 2006 году под именем Ан Хен Су он выступал за родную страну на Играх-2006 в Турине и выиграл там три золотые и одну бронзовую медаль, а также завоевал 18 наград высшего достоинства на чемпионатах мира. После затяжного конфликта с Корейским союзом катания на коньках (KSU), который отказался оплачивать лечение тяжелой травмы спортсмена, Виктор Ан принял решение сменить спортивное гражданство. В 2011 году он получил российский паспорт и в составе сборной РФ выиграл три золота и бронзу на Олимпиаде в Сочи.
После Игр-2014 конькобежец выиграл еще несколько медалей (два золота и бронзу на ЧМ-2014, два золота и два серебра на ЧЕ-2015) и взял двухлетний отпуск. В декабре 2015-го у Виктора Ана родилась дочь, а к большим тренировкам он вернулся только накануне текущего сезона, но уже успел выиграть бронзу чемпионата Европы-2018 и получить олимпийскую лицензию, которая ему так и не пригодилась.