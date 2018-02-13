Шестикратный чемпион ОИ в шорт-треке Ан, скорее всего, пропустит Кубок Павловского
КАННЫН, 13 фев — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что шестикратный олимпийский чемпион в
КАННЫН, 13 фев — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что шестикратный олимпийский чемпион в
Планировалось, что соревнования для не допущенных на Олимпиаду
«Виктор Ан, скорее всего, не выступит на Кубке Павловского», — сказал Кравцов по телефону корреспонденту РИА Новости.
Исполнительный директор Союза конькобежцев России Ирина Слаутина уточнила состав на этот турнир. «Татьяна Бородулина, (Денис) Айрапетян пропустят Кубок Павловского, а Владимир Григорьев намерен там выступить», — добавила она.