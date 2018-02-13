Шестикратный чемпион ОИ в шорт-треке Ан, скорее всего, пропустит Кубок Павловского

Планировалось, что соревнования для не допущенных на Олимпиаду шорт-трекистов пройдут в рамках Кубка Павловского в Петербурге, однако впоследствии стало известно, что они будут организованы после Игр-2018. Кубок Павловского состоится, как и запланировано, 16—18 февраля .