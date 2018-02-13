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19:32 (мск), источник: Р-Спорт

Шестикратный чемпион ОИ в шорт-треке Ан, скорее всего, пропустит Кубок Павловского

КАННЫН, 13 фев — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан, скорее всего, пропустит Кубок Павловского.

Источник: РИА "Новости"

Планировалось, что соревнования для не допущенных на Олимпиаду шорт-трекистов пройдут в рамках Кубка Павловского в Петербурге, однако впоследствии стало известно, что они будут организованы после Игр-2018. Кубок Павловского состоится, как и запланировано, 16—18 февраля.

«Виктор Ан, скорее всего, не выступит на Кубке Павловского», — сказал Кравцов по телефону корреспонденту РИА Новости.

Исполнительный директор Союза конькобежцев России Ирина Слаутина уточнила состав на этот турнир. «Татьяна Бородулина, (Денис) Айрапетян пропустят Кубок Павловского, а Владимир Григорьев намерен там выступить», — добавила она.

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