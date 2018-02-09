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10:46 (мск), источник: ТАСС

Виктор Ан примет участие в специальном турнире для шорт-трекистов в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан примет участие в специальном турнире для неприглашенных на Игры в Пхёнчхане шорт-трекистов, который пройдет в Санкт-Петербурге с 16 по 18 февраля. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Ирина Слаутина.

В пятницу вынесенная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) не удовлетворила апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на недопуск к Олимпиаде. В их числе были пять шорт-трекистов, включая Ана.

«Виктор Ан и все наши шорт-трекисты, которые не получили приглашения на Олимпиаду, примут участие в специальных соревнованиях, которые пройдут в Санкт- Петербурге с 16 по 18 февраля. Это будет международный турнир, мы ожидаем приезд спортсменов из Словении, Белоруссии, Казахстана, Австрии и Венгрии», — заявила Слаутина.

Параллельно с турниром в Санкт-Петербурге в подмосковной Коломне пройдут специальные соревнования для российских конькобежцев, которые также не получили приглашения на Игры в Пхёнчхане. Как заявила Слаутина, помимо лидеров национальной команды — Павла Кулижникова и Дениса Юскова, чьи апелляции вынесенная панель CAS рассматривать отказалась, в этом турнире примут участие все конькобежцы, которые оспаривали неприглашение на Олимпиаду.

«Помимо Юскова и Кулижникова, в Коломне выступят все наши конькобежцы, кто не получил приглашения в Пхёнчхан. Это и Алексей Есин, и Ольга Фаткулина, и Артем Кузнецов, и Александр Румянцев, и Руслан Захаров, а также еще шесть спортсменов», — сказала Слаутина.

Приглашения на Игры в Пхёнчхане получили трое российских конькобежцев и семеро шорт-трекистов.

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