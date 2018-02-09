Виктор Ан примет участие в специальном турнире для шорт-трекистов в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан примет участие в специальном турнире для неприглашенных на Игры в Пхёнчхане
МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан примет участие в специальном турнире для неприглашенных на Игры в Пхёнчхане
В пятницу вынесенная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) не удовлетворила апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на недопуск к Олимпиаде. В их числе были пять
«Виктор Ан и все наши
Параллельно с турниром в
«Помимо Юскова и Кулижникова, в Коломне выступят все наши конькобежцы, кто не получил приглашения в Пхёнчхан. Это и Алексей Есин, и Ольга Фаткулина, и Артем Кузнецов, и Александр Румянцев, и Руслан Захаров, а также еще шесть спортсменов», — сказала Слаутина.
Приглашения на Игры в Пхёнчхане получили трое российских конькобежцев и семеро