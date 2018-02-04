Российские конькобежцы собрались в полном составе в Пхёнчхане для участия в ОИ-2018

В воскресенье в Пхёнчхан прилетела Ангелина Голикова, которая присоединилась к своим партнерам по команде Сергею Трофимову и Наталье Ворониной. Вместе с Голиковой в Южную Корею прибыл тренер Сергей Клевченя, он будет работать с российскими конькобежцами на Играх-2018.

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Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил на Игры четырех российских конькобежцев, но позднее Ольга Граф отказалась от выступления на Олимпиаде. При этом приглашение в Пхёнчхан не получили лидеры национальной команды Денис Юсков и Павел Кулижников.

МОК приостановил членство Олимпийского комитета России в организации, из-за чего сборная России не будет представлена на Играх-2018. Российские спортсмены могут выступать на Играх только под олимпийским флагом в статусе «олимпийский атлет из России».