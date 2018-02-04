Российские конькобежцы собрались в полном составе в Пхёнчхане для участия в ОИ-2018

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна
Японка судится с властями из-за принудительной стерилизации
У 90-летней австралийки 87 внуков, правнуков и праправнуков
Ротшильды продали свои угодья в Австрии
Поклонники считают, что Мария Кожевникова сильно похудела
Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Лион
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетико0
Валенсия0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Беневенто0
Наполи0
Хоккей. НХЛ
перерыв
Монреаль Канадиенс3
Оттава Сенаторз1
Хоккей. НХЛ
перерыв
Каролина Харрикейнз1
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс4
Футбол. Зарубежный
20:30
Жирона2
Атлетик0
Футбол. Зарубежный
20:00
Гамбург1
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль2
Тоттенхэм Хотспур2
Футбол. Зарубежный
19:00
Кан3
Нант2
Футбол. Зарубежный
18:15
Эспаньол1
Барселона1
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург3
Айнтрахт Ф0
Футбол. Зарубежный
17:15
Кристал Пэлас1
Ньюкасл Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн0
Генгам1
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья1
Фиорентина2
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта1
Кьево0
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе1
Милан1
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри2
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
17:00
Ювентус7
Сассуоло0
Футбол. Зарубежный
14:30
Верона0
Рома1
Футбол. Зарубежный
14:00
Хетафе0
Леганес0
Все события
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России
«Газель не пройдет»: уже 140 аварий
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры
«Спартак» близок к возвращению классического ромба на форму
Шалунова заиграли за «Спартак». Как сборная РФ готовилась к ОИ
Футболиста Кокорина назвали клоуном
Анджелина Джоли в смелом платье отправилась на шопинг
В Каире полиция обнаружила «фабрику донорских органов»
Похудение усиливает голод
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Ротшильды продали свои угодья в Австрии
Фоторепортажи
11Загитова и Медведева уехали на Олимпиаду молча
10Федерер, двадцатый «Шлем». Главное о рекорде супер-Роджера
13:29 (мск), источник: ТАСС

Российские конькобежцы собрались в полном составе в Пхёнчхане для участия в ОИ-2018

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 4 февраля. /ТАСС/. Российская команда конькобежцев собралась в полном составе в Пхёнчхане, где пройдут Олимпийские игры 2018 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В воскресенье в Пхёнчхан прилетела Ангелина Голикова, которая присоединилась к своим партнерам по команде Сергею Трофимову и Наталье Ворониной. Вместе с Голиковой в Южную Корею прибыл тренер Сергей Клевченя, он будет работать с российскими конькобежцами на Играх-2018.

Читайте также
Денис Юсков: Новый год встретил на коньках

Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил на Игры четырех российских конькобежцев, но позднее Ольга Граф отказалась от выступления на Олимпиаде. При этом приглашение в Пхёнчхан не получили лидеры национальной команды Денис Юсков и Павел Кулижников.

МОК приостановил членство Олимпийского комитета России в организации, из-за чего сборная России не будет представлена на Играх-2018. Российские спортсмены могут выступать на Играх только под олимпийским флагом в статусе «олимпийский атлет из России».

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

 "Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
Родченков на допросе в CAS не смог вразумительно ответить на вопросы
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» чуть не убили друг друга. Обзор матча
«Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» в каталонском дерби
«Спартак» близок к возвращению классического ромба на форму
Шалунова заиграли за «Спартак». Как сборная РФ готовилась к ОИ
Новый поворот: допинг настиг сотни лыжников
Вик Уайлд. Последний бой Виктора Ивановича
СМИ: МЮ нашел замену Де Хеа
Новости
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
Сара Джессика Паркер — о разводах, России и «внутренней» Кэрри Голливудская актриса рассказала о своей недавней поездке в Россию, перспективах «Секса в большом городе 3» и получении роли Кэрри Брэдшоу благодаря советскому мультфильму
Недвижимость
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Колесо обозрения появится в каждом городе Подмосковья
Названы первые попавшие под реновацию дома
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Весеннее настроение в лукбуках российских дизайнеров Предлагаем запастись терпением, собраться с силами, начать качать пресс, а еще взглянуть на новые коллекции российских дизайнеров
Дети
Подписчики раскритиковали Собчак за «постановочное» фото с сыном По мнению пользователей соцсетей, на новом снимке с маленьким Платоном телеведущая выглядит слишком неестественно.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь