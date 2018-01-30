Конькобежка Граф не намерена завершать карьеру после отказа от участия в ОИ-2018

Граф первой из российских спортсменов приняла решение не выступать на Олимпийских играх 2018 года. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил на Игры четырех российских конькобежцев, в числе которых была Граф. При этом приглашение на Олимпиаду не получили лидеры российской команды — Павел Кулижников и Денис Юсков.

«Принимать или нет приглашение на Олимпиаду — выбор спортсмена, — отметил Кравцов. — Мы всегда говорили, что поддержим любое решение спортсмена и прекрасно понимаем то решение, которое приняла Граф, особенно после того, как была развалена наша командная гонка, которую мы готовили в течение всего олимпийского цикла. Это послужило дополнительной мотивацией для нее. У нас к командной гонке готовились четыре человека: Наталья Воронина, Ольга Граф, Екатерина Шихова и Елизавета Казелина — двух из них не пригласили на Олимпийские игры».

«Ольга продолжает тренироваться и готовиться к соревнованиям, речи о завершении карьеры в этом сезоне не идет», — добавил Кравцов.