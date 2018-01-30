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13:03 (мск), источник: ТАСС

Конькобежка Граф не намерена завершать карьеру после отказа от участия в ОИ-2018

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Двукратный призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи конькобежка Ольга Граф не собирается завершать карьеру после отказа от участия в Играх-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщил президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

Граф первой из российских спортсменов приняла решение не выступать на Олимпийских играх 2018 года. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил на Игры четырех российских конькобежцев, в числе которых была Граф. При этом приглашение на Олимпиаду не получили лидеры российской команды — Павел Кулижников и Денис Юсков.

«Принимать или нет приглашение на Олимпиаду — выбор спортсмена, — отметил Кравцов. — Мы всегда говорили, что поддержим любое решение спортсмена и прекрасно понимаем то решение, которое приняла Граф, особенно после того, как была развалена наша командная гонка, которую мы готовили в течение всего олимпийского цикла. Это послужило дополнительной мотивацией для нее. У нас к командной гонке готовились четыре человека: Наталья Воронина, Ольга Граф, Екатерина Шихова и Елизавета Казелина — двух из них не пригласили на Олимпийские игры».

«Ольга продолжает тренироваться и готовиться к соревнованиям, речи о завершении карьеры в этом сезоне не идет», — добавил Кравцов.

Россияне будут выступать на Играх в Южной Корее под олимпийским флагом в составе команды «олимпийские атлеты из России». На Олимпиаде в Сочи Граф завоевала бронзу на дистанции 3000 м, а также в командной гонке, она трижды становилась бронзовым призером чемпионатов мира.

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