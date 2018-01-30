Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Водонаевой до Слепакова: звезды ТНТ на премьере «Zомбоящика»
7 фраз о ПМС, которые нельзя говорить вслух
Дмитрий Маликов и еще 6 звезд, обратившихся к суррогатным мамам
Российский вуз признали одним из самых красивых в Европе
Фото дня: Бондарчук и Андреева гримасничают на красной дорожке
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Суонси
Арсенал
Футбол. Зарубежный
23:00
Хаддерсфилд
Ливерпуль
Хоккей. НХЛ
31.01
Бостон Брюинз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
31.01
Баффало Сэйбрз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
31.01
Нью-Йорк Айлендерс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
31.01
Питтсбург Пингвинз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
31.01
Каролина Харрикейнз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
31.01
Коламбус Блю Джэкетс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
31.01
Сент-Луис Блюз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
31.01
Нэшвилл Предаторз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
31.01
Виннипег Джетс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
31.01
Даллас Старз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
31.01
Калгари Флэймз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
31.01
Ванкувер Кэнакс
Колорадо Эвеланш
Все события
США сравнили урожай зерновых в Крыму и на Украине
СМИ: Почему Индия забраковала российские С-400
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
ФИФА начала расследование в отношении Руслана Камболова
Стало известно, сколько клубы РФ заработали на продаже игроков
Plus-size модель возмутилась ретушью своих снимков
Фото дня: Бондарчук и Андреева гримасничают на красной дорожке
Расплатой за долгую жизнь станут болезни в старости
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
В РФ разрешили оформлять жилье в собственность по сроку давности
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ
Фоторепортажи
8«Россия должна это ценить»
10Федерер, двадцатый «Шлем». Главное о рекорде супер-Роджера
12:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Поступок Ольги Граф. Патриотизм или удобный предлог?

Конькобежка Ольга Граф стала первой российский спортсменкой, официально отказавшейся выступать на Олимпиаде под флагом МОК.

Источник: Спорт-Экспресс

Призывы некоторых общественных деятелей к российским спортсменам отказаться от поездки на Игры-2018 на фоне некорректного поведения МОК в отношении нашей страны сегодня ночью произвели неожиданный эффект. Об отказе от стартов в Корее объявила 34-летняя конькобежка Ольга Граф, призер Олимпиады в Сочи, призер чемпионатов мира и Европы. Специалист по забегам на 3000 метров и командной гонке попала в сильно сокращенный список сборной России после всех отсевов МОК, но выступать в Пхенчхане без флага и без надежды на медаль уроженка Омска не желает.

На данный сезон я возлагала большие надежды, — после успешного выступления на Олимпийских играх в Сочи, весь четырехлетний цикл подготовки я тренировалась с максимальной самоотдачей, чтобы достойно выступить на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане. Основная дисциплина конькобежной программы, к которой я целенаправленно готовилась — это командная гонка преследования. Именно в составе командной гонки я надеялась принести медаль в копилку команды России. Как спортсмен и как гражданин, я крайне негативно отнеслась к решению МОК о допуске России на Олимпийские игры под нейтральным флагом, тем не менее была готова отстаивать честь страны даже на этих дискриминационных и унизительных условиях. ..но в конце января мы узнали о том, что большинство спортсменов нашей олимпийской конькобежной сборной не смогут выступить на Олимпиаде, а значит всем моим надеждам в борьбе за олимпийский пьедестал не суждено сбыться из-за того, что спорт стал разменной монетой в грязных политических играх… Я рада, что комиссия МОК признала меня чистым спортсменом, каковым я и являюсь, но мне прискорбно, что приглашения на Олимпиаду не получило более половины состава сборной команды по конькобежному спорту, в чистоте которых я также не сомневаюсь, в их числе и мои партнеры по командной гонке. Это исключает возможность участия Олимпийских атлетов из России в дисциплине «командная гонка преследования». В связи с лишением нас возможности бороться за олимпийский пьедестал в командной гонке, — я не принимаю приглашение МОК на XXIII зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане. Благодарю за понимание и поддержку! Искренне ваша, Ольга Граф. P. S. Отсутствие приглашения на Олимпийские Игры для чистых спортсменов — безусловных мировых лидеров, таких как Павел Кулижников, Денис Юсков, Виктор Ан и других ведущих российских атлетов для меня является просто немыслимым и беспрецедентным событием, которое невозможно объяснить ни с одной здравой точки зрения. Я надеюсь, что справедливость восторжествует, ребята смогут отстоять свои права и вернуться в Олимпийское движение. С уважением, Ольга Граф.

КАК СПОРТСМЕН И КАК ГРАЖДАНИН

— На данный сезон я возлагала большие надежды, — после успешного выступления на Олимпийских играх в Сочи, весь четырехлетний цикл подготовки я тренировалась с максимальной самоотдачей, чтобы достойно выступить на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане, — говорится в заявлении спортсменки. — Основная дисциплина конькобежной программы, к которой я целенаправленно готовилась — это командная гонка преследования. Именно в составе командной гонки я надеялась принести медаль в копилку команды России.

Как спортсмен и как гражданин, я крайне негативно отнеслась к решению МОК о допуске России на Олимпийские игры под нейтральным флагом, тем не менее была готова отстаивать честь страны даже на этих дискриминационных и унизительных условиях. Но в конце января мы узнали о том, что большинство спортсменов нашей олимпийской конькобежной сборной не смогут выступить на Олимпиаде, а значит всем моим надеждам в борьбе за олимпийский пьедестал не суждено сбыться из-за того, что спорт стал разменной монетой в грязных политических играх.

Я рада, что комиссия МОК признала меня чистым спортсменом, каковым я и являюсь, но мне прискорбно, что приглашения на Олимпиаду не получило более половины состава сборной команды по конькобежному спорту, в чистоте которых я также не сомневаюсь, в их числе и мои партнеры по командной гонке. Это исключает возможность участия Олимпийских атлетов из России в дисциплине «командная гонка преследования». В связи с лишением нас возможности бороться за олимпийский пьедестал в командной гонке, я не принимаю приглашение МОК на XXIII зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане. Благодарю за понимание и поддержку!

Отсутствие приглашения на Олимпийские Игры для чистых спортсменов — безусловных мировых лидеров, таких как Павел Кулижников, Денис Юсков, Виктор Ан и других ведущих российских атлетов для меня является просто немыслимым и беспрецедентным событием, которое невозможно объяснить ни с одной здравой точки зрения. Я надеюсь, что справедливость восторжествует, ребята смогут отстоять свои права и вернуться в олимпийское движение.

НЕТ ПРИЛИЧНЫХ СЛОВ

Четыре года назад Граф первой из наших спортсменов открыла медальный счет Игр в Сочи, завоевав бронзу в забеге на 3000 метров — эта награда стала единственным личным успехом спортсменки на больших международных стартах. Все остальные ее крупные достижения связаны исключительно с командной гонкой преследования. После того, как МОК решил не приглашать на Игры-2018 Екатерину Шихову и Анну Юракову, стало понятно, что командного старта в Пхенчхане у нас не будет. При этом персональный результат Ольги на дистанции 3000 метров в нынешнем сезоне не попадает в мировой ТОП-20. На недавнем чемпионате Европы в Коломне Граф стала шестой — худшей из наших спортсменок. В общем, Олимпиада становилась для опытной конькобежки лишь «простартовкой», и вполне логично, что она от нее отказалась, тем более, что был красивый повод.

Граф ранее не была замечена в громких скандалах, хотя три года назад и подписывала коллективное письмо с требованием оставить в сборной итальянского тренера Маурицио Маркетто. А вот Александр Игнатенко, отец конькобежки, в декабре выступал с резкими заявлениями по поводу отъема флага у сборной России. «У меня нет приличных слов, чтобы прокомментировать решение МОК! — говорил Игнатенко в интервью “Комсомольской правде”. — Родченков этот — просто предатель страны. Я даже начинаю верить СМИ, которые заверяют, что он болен шизофренией. Иначе я не знаю, как объяснить такой поступок, весь этот бред и грязь. Для меня не стоит вопрос участия Оли в Играх. Что такое спортсмен, участвующий под белым флагом? Такой же предатель! Разумеется, для нее это очень болезненно и непросто».

ЧЕТКАЯ ПОЗИЦИЯ

Напомню, что ранее о нежелании выступать в Пхенчхане под нейтральным флагом говорил лыжник Никита Крюков. Однако это его заявление было сделано практически одновременно с новостями о слушаниях «дела Крюкова» в комиссии Освальда, где олимпийский чемпион Ванкувера-2010 был признан виновным в манипуляциях с допинг-пробами на Олипиаде-2014 и получил пожизненное отстранение от Игр. Случай с Граф во многом сходен, хотя здесь спортсменка все-таки имела шанс засветиться на Играх, но в первую очередь не захотела быть там статисткой. И этот шаг, если оставить за скобками патриотическую риторику, заслуживает уважения. Если же говорить о нежелании выступать без флага, то, наверное, в заявке сборной России, теперь сократившейся до 168 человек, будут и другие отказники по «политическим мотивам», несмотря на принятое Олимпийским собранием и отдельными сборными коллективное решение ехать на Олимпиаду-2018.

— Ольга четко изложила свою позицию, мы эту позицию понимаем, — заявил интервью Р-Спорт президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. -Два ее партнера не получили приглашение на Олимпиаду в командной гонке, это та дисциплина, к которой она готовилась, а в итоге не сможет выступить. Мы изначально говорили, что поддержим любое решение спортсмена. Это выбор Ольги.

При этом Граф заявила, что не собирается завершать карьеру, и готова принять участие в альтернативных соревнованиях для россиян, не попавших на Олимпиаду по воле МОК, если такие старты будут организованы. Другие российские конькобежцы из финальной заявки сборной России — Наталья Воронина, Ангелина Голикова и Сергей Трофимов — готовы стартовать в Пхенчхане, несмотря ни на что. В активе Ворониной — второй результат сезона и третье место чемпионата Европы на дистанции 3000 метров. На Играх-2018 Наталья будет претендовать на медаль. Единственным российским специалистом в Пхенчхане будет тренер женской сборной Сергей Клевченя — остальные наши тренеры во главе с Константином Полтавцом получили отказ от МОК. И это тоже создает для конькобежцев дополнительные проблемы.

Российский лыжник умер во время гонки в Миннесоте
ФИФА начала расследование в отношении Руслана Камболова
Стало известно, сколько клубы РФ заработали на продаже игроков
«Чемпионат»: «Спартак» ведет поиски замены Квинси Промесу
Два российских стадиона претендуют на звание «Арена года»
Евролига оштрафовала ЦСКА за задержку начала домашней игры
Гвардиола ответил на критику о потраченных на трансферы 448 млн
«Динамо» одержало волевую победу в товарищеском матче
Новости
Авто
Китайцы решили посягнуть на корону Toyota Land Cruiser 200 Линейка моделей марки Roewe, которая принадлежит концерну SAIC, пополнилась большим рамным внедорожником Roewe RX8
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Самбурская напугала преследователя съемочной группы «Ревизорро» Неизвестный мужчина преследовал команду телешоу на протяжении двух дней
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
Знаменитости, которые не моют голову каждый день Вопрос о том, стоит ли мыть волосы каждый день (если они так быстро пачкаются), вечен
Дети
Дмитрий Маликов и еще 6 звезд, обратившихся к суррогатным мамам Рассказываем о шести самых обсуждаемых отечественных звездах, которые решились на этот шаг
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь