Поступок Ольги Граф. Патриотизм или удобный предлог?

Источник: Спорт-Экспресс

Призывы некоторых общественных деятелей к российским спортсменам отказаться от поездки на Игры-2018 на фоне некорректного поведения МОК в отношении нашей страны сегодня ночью произвели неожиданный эффект. Об отказе от стартов в Корее объявила 34-летняя конькобежка Ольга Граф, призер Олимпиады в Сочи, призер чемпионатов мира и Европы. Специалист по забегам на 3000 метров и командной гонке попала в сильно сокращенный список сборной России после всех отсевов МОК, но выступать в Пхенчхане без флага и без надежды на медаль уроженка Омска не желает.

На данный сезон я возлагала большие надежды, — после успешного выступления на Олимпийских играх в Сочи, весь четырехлетний цикл подготовки я тренировалась с максимальной самоотдачей, чтобы достойно выступить на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане. Основная дисциплина конькобежной программы, к которой я целенаправленно готовилась — это командная гонка преследования. Именно в составе командной гонки я надеялась принести медаль в копилку команды России. Как спортсмен и как гражданин, я крайне негативно отнеслась к решению МОК о допуске России на Олимпийские игры под нейтральным флагом, тем не менее была готова отстаивать честь страны даже на этих дискриминационных и унизительных условиях. ..но в конце января мы узнали о том, что большинство спортсменов нашей олимпийской конькобежной сборной не смогут выступить на Олимпиаде, а значит всем моим надеждам в борьбе за олимпийский пьедестал не суждено сбыться из-за того, что спорт стал разменной монетой в грязных политических играх… Я рада, что комиссия МОК признала меня чистым спортсменом, каковым я и являюсь, но мне прискорбно, что приглашения на Олимпиаду не получило более половины состава сборной команды по конькобежному спорту, в чистоте которых я также не сомневаюсь, в их числе и мои партнеры по командной гонке. Это исключает возможность участия Олимпийских атлетов из России в дисциплине «командная гонка преследования». В связи с лишением нас возможности бороться за олимпийский пьедестал в командной гонке, — я не принимаю приглашение МОК на XXIII зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане. Благодарю за понимание и поддержку! Искренне ваша, Ольга Граф. P. S. Отсутствие приглашения на Олимпийские Игры для чистых спортсменов — безусловных мировых лидеров, таких как Павел Кулижников, Денис Юсков, Виктор Ан и других ведущих российских атлетов для меня является просто немыслимым и беспрецедентным событием, которое невозможно объяснить ни с одной здравой точки зрения. Я надеюсь, что справедливость восторжествует, ребята смогут отстоять свои права и вернуться в Олимпийское движение. С уважением, Ольга Граф.

КАК СПОРТСМЕН И КАК ГРАЖДАНИН

— На данный сезон я возлагала большие надежды, — после успешного выступления на Олимпийских играх в Сочи, весь четырехлетний цикл подготовки я тренировалась с максимальной самоотдачей, чтобы достойно выступить на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане, — говорится в заявлении спортсменки. — Основная дисциплина конькобежной программы, к которой я целенаправленно готовилась — это командная гонка преследования. Именно в составе командной гонки я надеялась принести медаль в копилку команды России.

Как спортсмен и как гражданин, я крайне негативно отнеслась к решению МОК о допуске России на Олимпийские игры под нейтральным флагом, тем не менее была готова отстаивать честь страны даже на этих дискриминационных и унизительных условиях. Но в конце января мы узнали о том, что большинство спортсменов нашей олимпийской конькобежной сборной не смогут выступить на Олимпиаде, а значит всем моим надеждам в борьбе за олимпийский пьедестал не суждено сбыться из-за того, что спорт стал разменной монетой в грязных политических играх.

Я рада, что комиссия МОК признала меня чистым спортсменом, каковым я и являюсь, но мне прискорбно, что приглашения на Олимпиаду не получило более половины состава сборной команды по конькобежному спорту, в чистоте которых я также не сомневаюсь, в их числе и мои партнеры по командной гонке. Это исключает возможность участия Олимпийских атлетов из России в дисциплине «командная гонка преследования». В связи с лишением нас возможности бороться за олимпийский пьедестал в командной гонке, я не принимаю приглашение МОК на XXIII зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане. Благодарю за понимание и поддержку!

Отсутствие приглашения на Олимпийские Игры для чистых спортсменов — безусловных мировых лидеров, таких как Павел Кулижников, Денис Юсков, Виктор Ан и других ведущих российских атлетов для меня является просто немыслимым и беспрецедентным событием, которое невозможно объяснить ни с одной здравой точки зрения. Я надеюсь, что справедливость восторжествует, ребята смогут отстоять свои права и вернуться в олимпийское движение.

НЕТ ПРИЛИЧНЫХ СЛОВ

Четыре года назад Граф первой из наших спортсменов открыла медальный счет Игр в Сочи, завоевав бронзу в забеге на 3000 метров — эта награда стала единственным личным успехом спортсменки на больших международных стартах. Все остальные ее крупные достижения связаны исключительно с командной гонкой преследования. После того, как МОК решил не приглашать на Игры-2018 Екатерину Шихову и Анну Юракову, стало понятно, что командного старта в Пхенчхане у нас не будет. При этом персональный результат Ольги на дистанции 3000 метров в нынешнем сезоне не попадает в мировой ТОП-20. На недавнем чемпионате Европы в Коломне Граф стала шестой — худшей из наших спортсменок. В общем, Олимпиада становилась для опытной конькобежки лишь «простартовкой», и вполне логично, что она от нее отказалась, тем более, что был красивый повод.

Граф ранее не была замечена в громких скандалах, хотя три года назад и подписывала коллективное письмо с требованием оставить в сборной итальянского тренера Маурицио Маркетто. А вот Александр Игнатенко, отец конькобежки, в декабре выступал с резкими заявлениями по поводу отъема флага у сборной России. «У меня нет приличных слов, чтобы прокомментировать решение МОК! — говорил Игнатенко в интервью “Комсомольской правде”. — Родченков этот — просто предатель страны. Я даже начинаю верить СМИ, которые заверяют, что он болен шизофренией. Иначе я не знаю, как объяснить такой поступок, весь этот бред и грязь. Для меня не стоит вопрос участия Оли в Играх. Что такое спортсмен, участвующий под белым флагом? Такой же предатель! Разумеется, для нее это очень болезненно и непросто».

ЧЕТКАЯ ПОЗИЦИЯ

Напомню, что ранее о нежелании выступать в Пхенчхане под нейтральным флагом говорил лыжник Никита Крюков. Однако это его заявление было сделано практически одновременно с новостями о слушаниях «дела Крюкова» в комиссии Освальда, где олимпийский чемпион Ванкувера-2010 был признан виновным в манипуляциях с допинг-пробами на Олипиаде-2014 и получил пожизненное отстранение от Игр. Случай с Граф во многом сходен, хотя здесь спортсменка все-таки имела шанс засветиться на Играх, но в первую очередь не захотела быть там статисткой. И этот шаг, если оставить за скобками патриотическую риторику, заслуживает уважения. Если же говорить о нежелании выступать без флага, то, наверное, в заявке сборной России, теперь сократившейся до 168 человек, будут и другие отказники по «политическим мотивам», несмотря на принятое Олимпийским собранием и отдельными сборными коллективное решение ехать на Олимпиаду-2018.

— Ольга четко изложила свою позицию, мы эту позицию понимаем, — заявил интервью Р-Спорт президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. -Два ее партнера не получили приглашение на Олимпиаду в командной гонке, это та дисциплина, к которой она готовилась, а в итоге не сможет выступить. Мы изначально говорили, что поддержим любое решение спортсмена. Это выбор Ольги.