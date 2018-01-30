Поступок Ольги Граф. Патриотизм или удобный предлог?
Конькобежка Ольга Граф стала первой российский спортсменкой, официально отказавшейся выступать на Олимпиаде под флагом МОК.
Конькобежка Ольга Граф стала первой российский спортсменкой, официально отказавшейся выступать на Олимпиаде под флагом МОК.
Призывы некоторых общественных деятелей к российским спортсменам отказаться от поездки на Игры-2018 на фоне некорректного поведения МОК в отношении нашей страны сегодня ночью произвели неожиданный эффект. Об отказе от стартов в Корее объявила 34-летняя конькобежка Ольга Граф, призер Олимпиады в Сочи, призер чемпионатов мира и Европы. Специалист по забегам на 3000 метров и командной гонке попала в сильно сокращенный список сборной России после всех отсевов МОК, но выступать в Пхенчхане без флага и без надежды на медаль уроженка Омска не желает.
На данный сезон я возлагала большие надежды, — после успешного выступления на Олимпийских играх в Сочи, весь четырехлетний цикл подготовки я тренировалась с максимальной самоотдачей, чтобы достойно выступить на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане. Основная дисциплина конькобежной программы, к которой я целенаправленно готовилась — это командная гонка преследования. Именно в составе командной гонки я надеялась принести медаль в копилку команды России. Как спортсмен и как гражданин, я крайне негативно отнеслась к решению МОК о допуске России на Олимпийские игры под нейтральным флагом, тем не менее была готова отстаивать честь страны даже на этих дискриминационных и унизительных условиях. ..но в конце января мы узнали о том, что большинство спортсменов нашей олимпийской конькобежной сборной не смогут выступить на Олимпиаде, а значит всем моим надеждам в борьбе за олимпийский пьедестал не суждено сбыться
КАК СПОРТСМЕН И КАК ГРАЖДАНИН
— На данный сезон я возлагала большие надежды, — после успешного выступления на Олимпийских играх в Сочи, весь четырехлетний цикл подготовки я тренировалась с максимальной самоотдачей, чтобы достойно выступить на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане, — говорится в заявлении спортсменки. — Основная дисциплина конькобежной программы, к которой я целенаправленно готовилась — это командная гонка преследования. Именно в составе командной гонки я надеялась принести медаль в копилку команды России.
Как спортсмен и как гражданин, я крайне негативно отнеслась к решению МОК о допуске России на Олимпийские игры под нейтральным флагом, тем не менее была готова отстаивать честь страны даже на этих дискриминационных и унизительных условиях. Но в конце января мы узнали о том, что большинство спортсменов нашей олимпийской конькобежной сборной не смогут выступить на Олимпиаде, а значит всем моим надеждам в борьбе за олимпийский пьедестал не суждено сбыться
Я рада, что комиссия МОК признала меня чистым спортсменом, каковым я и являюсь, но мне прискорбно, что приглашения на Олимпиаду не получило более половины состава сборной команды по конькобежному спорту, в чистоте которых я также не сомневаюсь, в их числе и мои партнеры по командной гонке. Это исключает возможность участия Олимпийских атлетов из России в дисциплине «командная гонка преследования». В связи с лишением нас возможности бороться за олимпийский пьедестал в командной гонке, я не принимаю приглашение МОК на XXIII зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане. Благодарю за понимание и поддержку!
Отсутствие приглашения на Олимпийские Игры для чистых спортсменов — безусловных мировых лидеров, таких как Павел Кулижников, Денис Юсков, Виктор Ан и других ведущих российских атлетов для меня является просто немыслимым и беспрецедентным событием, которое невозможно объяснить ни с одной здравой точки зрения. Я надеюсь, что справедливость восторжествует, ребята смогут отстоять свои права и вернуться в олимпийское движение.
НЕТ ПРИЛИЧНЫХ СЛОВ
Четыре года назад Граф первой из наших спортсменов открыла медальный счет Игр в Сочи, завоевав бронзу в забеге на 3000 метров — эта награда стала единственным личным успехом спортсменки на больших международных стартах. Все остальные ее крупные достижения связаны исключительно с командной гонкой преследования. После того, как МОК решил не приглашать на Игры-2018 Екатерину Шихову и Анну Юракову, стало понятно, что командного старта в Пхенчхане у нас не будет. При этом персональный результат Ольги на дистанции 3000 метров в нынешнем сезоне не попадает в мировой ТОП-20. На недавнем чемпионате Европы в Коломне Граф стала шестой — худшей из наших спортсменок. В общем, Олимпиада становилась для опытной конькобежки лишь «простартовкой», и вполне логично, что она от нее отказалась, тем более, что был красивый повод.
Граф ранее не была замечена в громких скандалах, хотя три года назад и подписывала коллективное письмо с требованием оставить в сборной итальянского тренера Маурицио Маркетто. А вот Александр Игнатенко, отец конькобежки, в декабре выступал с резкими заявлениями по поводу отъема флага у сборной России. «У меня нет приличных слов, чтобы прокомментировать решение МОК! — говорил Игнатенко в интервью “Комсомольской правде”. — Родченков этот — просто предатель страны. Я даже начинаю верить СМИ, которые заверяют, что он болен шизофренией. Иначе я не знаю, как объяснить такой поступок, весь этот бред и грязь. Для меня не стоит вопрос участия Оли в Играх. Что такое спортсмен, участвующий под белым флагом? Такой же предатель! Разумеется, для нее это очень болезненно и непросто».
ЧЕТКАЯ ПОЗИЦИЯ
Напомню, что ранее о нежелании выступать в Пхенчхане под нейтральным флагом говорил лыжник Никита Крюков. Однако это его заявление было сделано практически одновременно с новостями о слушаниях «дела Крюкова» в комиссии Освальда, где олимпийский чемпион Ванкувера-2010 был признан виновным в манипуляциях с
— Ольга четко изложила свою позицию, мы эту позицию понимаем, — заявил интервью
При этом Граф заявила, что не собирается завершать карьеру, и готова принять участие в альтернативных соревнованиях для россиян, не попавших на Олимпиаду по воле МОК, если такие старты будут организованы. Другие российские конькобежцы из финальной заявки сборной России — Наталья Воронина, Ангелина Голикова и Сергей Трофимов — готовы стартовать в Пхенчхане, несмотря ни на что. В активе Ворониной — второй результат сезона и третье место чемпионата Европы на дистанции 3000 метров. На Играх-2018 Наталья будет претендовать на медаль. Единственным российским специалистом в Пхенчхане будет тренер женской сборной Сергей Клевченя — остальные наши тренеры во главе с Константином Полтавцом получили отказ от МОК. И это тоже создает для конькобежцев дополнительные проблемы.